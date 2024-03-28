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Gündem Sinan Burhan ismini bile açıkladı! İşte YRP’deki istifaların perde arkası
Gündem

Sinan Burhan ismini bile açıkladı! İşte YRP’deki istifaların perde arkası

Yeniakit Publisher
2024-03-28 12:27:00 -

Anadolu Yayıncılar Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, Yeniden Refah Partisi’ndeki istifaların perde arkasını anlattı.

TV100 televizyonunda bir programa katılan Anadolu Yayıncılar Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, YRP’deki istifaları isim vererek böyle açıkladı.

Burhan açıklamalarında; “Ben Yeniden Refah’taki bu istifaların en temel gerekçelerinden bir tanesinin Suat Kılıç’ın aday yapılması olduğunu düşünüyorum. Suat Kılıç AK Parti döneminde bakanlık yaptı, grup başkanvekilliği yaptı, milletvekilliği yaptı ve en son 14 Mayıs seçimlerinde de milletvekili adayı olmak istedi olamayınca da Yeniden Refah Partisi’ne geçti. Başından beri Yeniden Refah’ta siyaset yapanlara saygı duyarım ancak AK Parti’de yer bulamayarak Yeniden Refah’a geçtiğini çok net görüyorum.” İfadelerini kullandı.

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