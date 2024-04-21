Sinan Burhan ikiyüzlülüğü yüzlerine vurdu Böyle İstiklal Marşı ve bayrağı savunamazsınız

Millet haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan ile CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Ersan Şen arasında kent uzlaşısı ve İstiklal Marşı tartışması yaşandı. Ersan Şen “teröre lanet olsun, şehitlerimiz gelmesin” çıkışı yaptı. Bu çıkışın samimi olmadığını belirten Sinan Burhan, “şehitler ve bayrak diyorsanız terör partilerine destek verenleri kınayacaksınız.” dedi.

Burhan, Şen’in iki cümle de İmamoğlu ve kent uzlaşısı yapan CHP’ye laf edemediğini belirterek. Diyarbakır’da Türk Bayrağını kaldırıyorlar, Mardin’de İstiklal Marşı okutmuyorlar, Atatürk’e ve Erdoğan’a hakaret ediyorlar sesiniz çıkmıyor ortada iki yüzlülük var“ dedi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’e de sert çıkan Burhan, “Teröristbaşı Abdullah Öcalan için doğum günü pastası kesen Dem Partilileri İstanbul’da meclis üyesi yaptınız. Teröre destek verenleri meclis üyesi yapın sonra da vatan deyin kimse inanmaz ortada bir tiyatro var” dedi.

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