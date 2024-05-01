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Gündem Sinan Burhan: Gelecek Partisi'nden vekil seçilen 3 isim AK Parti'ye geçecek
Gündem

Sinan Burhan: Gelecek Partisi'nden vekil seçilen 3 isim AK Parti'ye geçecek

Yeniakit Publisher
2024-05-01 01:05:00 - 2024-05-01 01:36:07

AK Parti kulislerine hakim gazetecilerin başında gelen Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında 14 Mayıs Genel Seçimlerinde Gelecek Partisi listesinden milletvekili seçilen 3 ismin AK Parti'ye geçeceği bilgisini verdi.

TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, "Özellikle CHP Kütahya milletvekilinin Saadet Partisi grubundan ayrılacağı ifade ediliyor. Özellikle Sayın Nedim Yamalı, İsa Mesih Şahin, Selim Temurci’nin eğer önümüzdeki günlerde bu grup düşerse AK Partisi’ne geçeceklerine dair bir kulis bilgisi bende var." dedi.

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