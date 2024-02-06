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Gündem Sinan Burhan: Erbakan’ın Partisini Kapatanlar, Yeniden Refahı Övüyor
Gündem

Sinan Burhan: Erbakan’ın Partisini Kapatanlar, Yeniden Refahı Övüyor

Yeniakit Publisher
2024-02-06 22:19:00 -

TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı Programına katılan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan “ Erbakan’ın partisini kapatanlar Yeniden Refah Partisini Övüyor” dedi.

Her Pazartesi TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gündeme dair önemli konular masaya yatırıldı. Programa katılan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakına katılmamasını değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Burhan, “ 28 Şubat döneminde Erbakan hocayı boncuk boncuk terleten bir kadro bugün Fatih Erbakan güzellemesi yapıyor. Şimdi Fatih Erbakan güzellemesi yapan CHP'ye yakın medya ve siyasetçiler, 28 Şubat sürecinde Erbakan'ın partisi kapatılırken “Anıtkabir'de boncuk boncuk terledi” diye manşetler atılırken, hükümet devrilirken Doğru Yol Partisi bölünürken, niçin demokrasi adına o zaman Erbakan’a sahip çıkmadılar? İşte samimiyet testi burada. Madem Necmettin Erbakan'ı bu kadar seviyordunuz niçin o zaman, destek olmadınız? Hükümet devrildi Parti kapatıldı. İşte AK Parti tabanı da muhafazakar taban da bunu unutmadığı için Yeniden Refah Partisine bu noktada şerh düşüyor” ifadelerini kullandı.

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