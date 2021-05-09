Sinan Burhan CHP'li Mansur Yavaş'ın 'Uzay Üssü' sözünü hatırlattı! 'Bunları Ankara'da gören var mı?'

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2019 yerel seçimleri öncesinde Habertürk canlı yayınında vaatlerini anlatan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Uzay Üssü' projesinin sözünü vermişti. Ankara'yı 2050 yılının 'yapay zeka'lı dünyasına hazırlayacağını iddia eden CHP'li Yavaş, başkan seçildikten sonra ise projesini yerine getirmek bir yana, adını bile anmadı.

AK Partili Burhan sordu: Bunları Ankara'da gören var mı?

CHP'li Mansur Yavaş'ın vaatlerini hatırlatan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Üyesi Sinan Burhan, "Mansur beyin seçim öncesi vaadleri Uzay üssü, kuluçka merkezi, uydu şehirler, yapay zeka merkezi... Bunları Ankara’da gören var mı? İlahi Mansur Bey bu kadar da olmaz. Gerçi kendisi de demiş akla hayale gelmez diye." ifadelerini kullandı.

CHP'li Mansur Yavaş'ın 'Uzay Üssü' vaadinden bazı görseller