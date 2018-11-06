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Sinan Bolat: Beşiktaş'tan teklif gelirse değerlendiririm

Adı Beşiktaş ile anılan milli kaleci Sinan Bolat, "Beşiktaş gibi büyük bir kulübün teklifini tabii ki değerlendiririm." açıklamasında bulundu.

06 Kasım 2018 Salı 17:33
Sinan Bolat: Beşiktaş'tan teklif gelirse değerlendiririm

Futbol kariyerine Royal Antwerp ekibinde devam eden milli kaleci Sinan Bolat, kariyer planlaması hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bolat, adının Beşiktaş ile anılmasına mutlu olduğunu ve teklif gelmesi durumunda değerlendireceğini açıkladı.

"Gurur duydum"

Sinan Bolat, "Çıkan haberlerden haberim yok. Ama ismimin Beşiktaş ile anılmasından gurur duydum. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün teklifini tabi ki değerlendiririm." dedi.

"Genk'te Pozuelo ve Malinovskyi çok beğeniyorum"

Sinan, "Genk şu anda Belçika'da ve Avrupa'da en iyi futbol oynayan takım. Bunu Beşiktaş'a karşı da gösterdiler. İç sahada daha da güçlüler. Önde baskı ile oynayan, çok koşan, hırslı bir takım. Özellikle orta sahaları çok iyi. Pozuelo ve Malinovskyi çok beğeniyorum. Ama inanıyorum ki Beşiktaş'ta yeterince kaliteli ve çok iyi bir takım iyi bir skor alacaklardır." ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:33
  1. Beşiktaş
  2. Avrupa
  3. Belçika
  4. Sinan Bolat
  5. Genk

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