Sinan Ateş'in eşiyle ilgili bomba iddia! Bu resmen fırsatçılık
t24 yazarı Candan Yıldız, öldürülmesinin üzerinden 61 gün geçen Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş'in eşiyle ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.
t24 yazarı Candan Yıldız, öldürülmesinin üzerinden 61 gün geçen Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş'in eşiyle ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.
Meral Akşener’in, Sinan Ateş'in öğretmen eşi Ayşe Ateş'e milletvekilliği teklifi götürdüğü iddiasını köşesine taşıyan Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı'nın "fırsatçılığını" istemeden de olsa ifşa ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:
"Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş'in öldürülmesinin üzerinden 61 gün geçti.
(…) İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in (…) Sinan Ateş'in öğretmen eşi ve cinayet sonrası açıklamalarıyla "adalet" vurgusunu hiç bırakmayan Ayşe Ateş'e milletvekilliği teklifi götürmüş olabileceği iddiası gündemde.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ancak öğrendiğim kadarıyla Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayetindeki adalet arayan pozisyonunu korumak istemiş ve vekillik teklifine sıcak bakmamış.
Seçimlere giderken, tarih yaklaşırken, milletvekili aday aday listeleri şimdiden oluşturulurken, İyi Parti'nin "Ateş" soyadını taşıyan başka bir adayı olabilir mi, göreceğiz…"