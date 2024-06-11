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Gündem Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanımızın yanından çok memnun ayrıldık!
Gündem

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanımızın yanından çok memnun ayrıldık!

Yeniakit Publisher
2024-06-11 21:53:00 - 2024-06-11 21:57:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin verimli olduğunu belirten Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Bana ve eşime bugüne kadar bu iftiraları atanlar yarın adaletin karşısında ne söyleyeceklerini düşünsünler" dedi.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık"

Ateş, görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Hasan Doğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da görüşmeye katıldığını vurgulayan Ateş, "Kızlarımı ve beni gerçekten uzun uzun dinledi. Onlar da uzun bir konuşma yaptılar. Sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattık, izah ettim. Dosya hakkında konuştuk. Olayın nasıl gerçekleştiğini, detaylarıyla birlikte anlattım. Çok olumlu bir görüşmeydi. Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık. Bana ve eşime bugüne kadar bu iftiraları atanlar, tehdit edenler, hakaret edenler, bu suça karışanlar, bu suçu suça karışıp bunun dışında ve bu suçluları koruyanlar yarın adaletin karşısında ne söyleyeceklerini düşünsünler" dedi.

Basın mensuplarından, "Cumhurbaşkanı'ndan talepte bulundunuz mu" sorusunun sorulması üzerine Ateş, "Tek talebim bir an önce yargılanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adaletin yerini bulması. Kendisi de bu konuda gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi" yanıtını verdi.


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