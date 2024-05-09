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Gündem Sinan Ateş davasının ilk tarihi belli oldu
Gündem

Sinan Ateş davasının ilk tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-09 15:34:00 -
Sinan Ateş davasının ilk tarihi belli oldu

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması, 1 Temmuz'da Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 22 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 1 Temmuz 2024'te görülmesini kararlaştırdı. 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş ve kabul edilmişti. Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 39 kişiden yurt dışına çıkış yasağı getirilen 17 kişi hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

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