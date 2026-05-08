  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor 6 şubatta büyük hasar almıştı 583 yıllık Ulu Cami'de deprem sonrası ilk cuma Sanık fotoğraflarının meydanlarda ne işi var? Uçkur düşkünü Tanju’nun afişleri hala kaldırılmadı Beklenmedik iddia! Açıklama geldi: Mertens Galatasaray'a dönüyor: İşte yeni görevi Alkoliklere navigasyon bile yetmez! Kafayı buldu yolu bulamadı Dünyada sadece Malatya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 700 bin lira! Fenerbahçe'nin seçimi: Rafael Leao'yu alan başkan olur: Duyurdular hedefi... AK Partili vekil Abdurrahim Fırat'tan açıklama... Başıboş sokak köpekleri için Erzurum modeli önerisi! Amerikalılar Türkiye'nin Yunanistan'ı çıldırtacak kararını duyurdu: Önümüzdeki günlerde ilan edilecek
Kadın - Aile
15
Yeniakit Publisher
Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Kireçten geçilmeyen musluğu tek malzemeyle parlatma artık mümkün...

#1
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Banyonun en çok parlaması gereken noktaları olan musluklar, üzerindeki gri ve mat kireç tabakası nedeniyle bazen ne kadar temizlenirse temizlensin eski ve kirli görünebilir. Sudaki kalsiyum ve magnezyum minerallerinin yüzeye yapışmasıyla oluşan bu tortular, kimyasal temizleyicilere bile meydan okuyacak kadar inatçı olabilir. Ancak, temizlik uzmanlarının yıllardır önerdiği ve etkisiyle şoke eden o doğal ürün sayesinde kireç lekelerinden anında kurtulabilirsiniz.

#2
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Kireçle birleşen sabun, yüzeylerde biriken ve "sabun taşı" olarak da bilinen yapışkan bir katman meydana getirir. Bu yağlı tabaka, armatürlerin yüzey dokusunu koruyarak temizlik yapmayı zorlaştıran bir bariyer oluşturur.

#3
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Temizlik uzmanlarının yıllardır güvendiği bu basit yöntem, inatçı musluk lekelerini zahmetsizce yok ediyor. İşte kireç birikintilerinden kurtulmanın en etkili yolu...

#4
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Ev temizliğinde sirke ve karbonatın popülaritesine rağmen, uzmanlar kireç lekelerinden kurtulmanın en etkili ve doğal yolunun limon olduğunu vurguluyor.

#5
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Uzmanlar, limonun sahip olduğu doğal asidik bileşenlerin, musluk ve duş başlıklarında biriken kireç tabakasını saniyeler içinde çözerek derinlemesine temizlik sağladığını vurguluyor.

#6
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Limon özellikle kireçteki kalsiyum karbonat ile reaksiyona girerek kireç tortularını saniyeler içerisinde çözerek yüzeyin pürüzsüz ve parlak görünmesine yardımcı olur.

#7
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Kireç temizliği için yapmanız gereken şeyler aslında oldukça pratik. Bir sprey şişesinde veya bir kasenin içerisinde, çoğunluğu limon suyu olacak şekilde bir karışım oluşturun.

#8
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Bu karışımı, bir sünger veya bez ile kireçli bölgelere nazikçe uygulayın. Limonlu karışımın yüzeyde 2 dakika kadar beklemesine izin verdikten sonra ılık suyla durulayarak temizleyin.

#9
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Kireç lekelerinin hızla kaybolduğunu göreceğiniz bu doğal yöntemin ardından mikrofiber bir bezle bölgeyi kurulayarak, musluklarınızın yeniden parlak olmasını sağlayın. Eğer kireç lekeleri tamamen çıkmazsa, işlemi yeniden deneyebilirsiniz.

#10
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Günlük ev işleri arasında birçok kişiyi zorlayan durumlardan biri kireç lekeleridir. Özellikle sıklıkla kullandığımız ve ıslak kalan alanlardan biri olan banyolar, düzenli ve doğru yöntemlerle temizlenmediğinde lekelerin ve kirecin en çok ortaya çıktığı yerlerden biridir.

#11
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Peki, eforsuz ve pratik şekilde musluklarınızın yanı sıra duş kabini camlarınızda görülen lekelenmeleri ve duş kabininin içinde biriken kireçlerini de limon ile anında yok edebileceğinizi biliyor muydunuz?

#12
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Temizlik uzmanları, kireci hızlı ve kolay şekilde temizlemenin en iyi yolunun bir adet limonda saklı olduğunu belirtti.

#13
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

"Basit bir limonla temizlik yapmak, sabun kalıntılarından ve sert su lekelerinden kurtulmanın harika bir yoludur" diyen temizlik uzmanı, duş kabinindeki su lekelerinden kurtulmak için limon ile temizlemeyi önerdi.

#14
Foto - Bu yöntem idare edemez! Olası bir kopmayla sıkıntı yaşanabilir! Kireçli musluklara son veren yöntem...

Limon, kireçle reaksiyona girdiğinde köpüren ve onu hızla eriten sitrik asit içerir. Limonda bulunan bu asit, biriken kalıntıları ve kireçteki mineralleri parçalayarak temizler. Limon suyu, kireçten kurtulmanın güvenli ve doğal bir yolu olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sert kimyasal temizleyiciler kullanmadan doğal yöntemlerle temizlik yapmayı sağlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Balıklar değil ama dünya ürktü: SAHA’yı gezen Özel’den ‘kalorifer peteği’ne büyük övgü!
Siyaset

Balıklar değil ama dünya ürktü: SAHA’yı gezen Özel’den ‘kalorifer peteği’ne büyük övgü!

Fonladıkları medya organlarının, “Kalorifer peteğine benziyor” diyerek küçük düşürmeye çalıştığı yerli ve milli savaş uçağı KAAN hakkında ko..
Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı
Gündem

Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan ve Gürkan Hacır ile Fatih Atik’in sunduğu programın konuğu olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme dair ç..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Tuncer'in oğluna önemli görev
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Tuncer'in oğluna önemli görev

Mahmut Tuncer’in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, babasının doğum gününü kutladı. Paylaşımın ardından Mehmet Umut Tuncer’in Cumhurbaşkanı ..
Macron emir verdi! Fransa savaş gemileri harekete geçti
Dünya

Macron emir verdi! Fransa savaş gemileri harekete geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hareket emri verdiği Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Süveyş Kanalı'nı geçti.
Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı

WSJ, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, ABD askeri güçlerinin ülkelerindeki üslere ve hava sahasına erişimine ilişkin kısıtlamaları kaldırdığını..
Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi
Ekonomi

Fahiş site aidatları olmayacak! TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle, site aidatlarında keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistemde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23