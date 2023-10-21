Sinan Akçıl, Netanyahu'nun oğlunu rezil etti

Şarkıcı Sinan Akçıl, Filistin-İsrail meselesindeki duruşuyla büyük takdir topladı.

Masum sivillerin öldürülmesine sessiz kalmayan Akçıl, Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya Twitter üzerinden mesaj gönderdi.

Sinan Akçıl, Yair Netanyahu'ya babasının bebek katili olduğunu hatırlattı. Akçıl mesajının geri kalanında, "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı.

Gördü ama cevap veremedi

Akçıl, dün de Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

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"Yair Netanyahu mesajıma görüldü attı ama tahmin ettiğim gibi cevap yazamadı, bunlar sülalece korkak iyice anladım. Topun tüfeğin arkasına saklanıp aslan kesiliyorlar."