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Kadın - Aile Sinameki Bitkisi: Saçlara iyi gelen şifalı ot ortaya çıktı, şok etti! Duyan alım yaptı! Peki nasıl olacak?
Kadın - Aile

Sinameki Bitkisi: Saçlara iyi gelen şifalı ot ortaya çıktı, şok etti! Duyan alım yaptı! Peki nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2023-12-20 19:56:00 -
Sinameki Bitkisi: Saçlara iyi gelen şifalı ot ortaya çıktı, şok etti! Duyan alım yaptı! Peki nasıl olacak?

Özellikle bağırsak problemlerinde çok iyi olan sinameki dozunda kullanıldığı zaman çok faydalı bir bitkidir. Kabızlık problemini 24 saat içinde sonuna kadar çözen bu bitki şifa kaynağıdır. Hem cilde, hem de saça, hem de vücudun bir çok yerine faydası bulunmaktadır. Çay ve öğütülerek kullanılan sinameki evden eksik edilmemesi gerekir. Çayının ve bitkisinin ise faydaları şöyledir… Doğanın mucizesi sinameki otunun yararları saymakla bitmiyor. Ancak saça bir başka şifa kaynağı oluyor.

Sinamekinin Faydaları

İdrarı çoğaltır.
Cildi güzelleştirir. Parlaklık ve canlılık katar. Her gün düzenli olarak sinameki suyunu bir pamuk yardımıyla cilde uygulayın.
Saçların canlanmasına ve parlaklık kazanmasını sağlar. Sinamekiyi kaynatın ve saç diplerine uygulayın ve bir süre bekletin daha sonra durulayın.
Ayrıca düzenli tüketimde göze de parlaklık verir.
Bağırsakların iyi çalışmasını sağlar.
Sindirim sitemini düzene sokar.
Özellikle en iyi özelliği ise kanı temizlemesidir.
Vücuttaki kireçlenmeye iyi gelir. Ayrıca kireçlenmenin önüne de geçer.
Karaciğer tıkanıklığını açar.
Kalp dostudur. Kalbi kuvvetlendirir.
Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Midenin kuvvetlenmesine de sağlar.
Vücudu safradan arındırır.
Balgam söktürücüdür.
Kabızlığa da iyi gelir.
Ödem atmada iyi bir bitkidir.
Baş ağrısı, kemik ağrısı ve mide ağrılarına iyi gelir.
Vücuttaki iltihabı önler.

NASIL KULLANILIR?

Sinameki Kullanımı

Sürekli kullanacaklar için çayını değil de öğütülmüş olarak kendisini kullanmaya özen gösterin.
Çay olarak ve baharat şeklinde öğütülerek kullanımı mevcuttur.
Eğer genel tedavi için kullanılacaksa yemeklerden önce kullanılmalıdır.
Kabızlık ve bağırsak problemleri için kullanılacaksa eğer yemeklerden sonra kullanılmalıdır.
Özellikle mide ve bağırsaklarda yara varsa kullanılmamalıdır.
Kabızlık ve karaciğer zayıflığı için; eşit miktarda sinameki, pelinotu, hindiba yaprağı yaprağını karıştırın ve tüketin.
Kabızlık ve hazım zayıflığı için; 15 gr kadar kekik, 15 gr kadar nane ve 30 gr kadar da sinamekiyi karıştırın ve tüketin.
Kabızlık, gaz ve hazımsızlık için; 30 gr sinameki, 20 gr anason, 10 gr da kekik karıştırın ve tüketin.
Kabızlık ve hazımsızlık için; eşit miktarda naneyi ve sinamekiyi karıştırın ve tüketin.
Öğütülmüş sinamekiyi bir miktar bal ile karıştırın ve yemekten 1 saat sonra bir çay kaşığı yutun.

ZAYIFLATIR MI?

Antioksidan özelliği sayesinde ödemle mücadele ediyor.
Yağ yakımını hızlandırıyor.
Zayıflamayı ve formda kalmayı sağlıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Günde bir fincan alınarak metabolizma dengesini yerinde tutuyor.

İŞTE SAÇA YARARI

Saçları besleyerek canlılık kazandırıyor. Saçları geç uzayanlara şifa oluyor.

Kepeklenmeyi önlüyor. Kaşıntıları gideriyor.

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