  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sinagog başkanı bıçaklanarak öldürüldü
Dünya

Sinagog başkanı bıçaklanarak öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-10-23 10:11:00 -
Sinagog başkanı bıçaklanarak öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde Samantha Woll isimli sinagog başkanı, cumartesi günü evinin dışarısında bıçaklanmış halde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde bir sinagog başkanı, cumartesi günü evinin dışarısında bıçaklanmış halde bulundu.

Yetkililer, isminin Samantha Woll olduğu açıklanan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis sözcüsü, ekiplerin kadının evine doğru giden kan izleri tespit ettiğini ve olayın burada meydana geldiğine inandıklarını söyledi.

Polisin sabah 6.30 sularında gelen bir ihbar sonucu olay yerine gittiği belirtildi.

Detroit Free Press'in haberine göre 40 yaşındaki Woll, 2022 yılından bu yana Isaac Agree Downtown Sinagogu'nu yönetiyordu ve Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Elissa Slotkin'in eski yardımcısı, Başsavcı Dana Nessel'in kampanya personeliydi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polisin cinayetin nedenini henüz belirleyemediği ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Detroit Polis Şefi James E. White, cinayetin cevaplanmamış birçok soru işareti bıraktığını söyledi ve dedektifler mevcut tüm kanıtları incelerken vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.

Samantha Woll'un cenaze töreninin pazar günü öğleden sonra Detroit banliyösünde düzenleneceği açıklandı.

Kaynak: Euronews

Sinagog saldırganına müebbet hapis
Sinagog saldırganına müebbet hapis

Dünya

Sinagog saldırganına müebbet hapis

Tarihi Sinagog Millet Kütüphanesi olarak hizmet vermek için gün sayıyor
Tarihi Sinagog Millet Kütüphanesi olarak hizmet vermek için gün sayıyor

Kültür - Sanat

Tarihi Sinagog Millet Kütüphanesi olarak hizmet vermek için gün sayıyor

ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogdakiler rehin alındı
ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogdakiler rehin alındı

Dünya

ABD'nin Teksas eyaletinde sinagogdakiler rehin alındı

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı
ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı

Dünya

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı

İsrail'in katliamına misilleme! Senagog'a silahlı saldırı: En az 10 ölü
İsrail'in katliamına misilleme! Senagog'a silahlı saldırı: En az 10 ölü

Dünya

İsrail'in katliamına misilleme! Senagog'a silahlı saldırı: En az 10 ölü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23