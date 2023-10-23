Sinagog başkanı bıçaklanarak öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde bir sinagog başkanı, cumartesi günü evinin dışarısında bıçaklanmış halde bulundu.

Yetkililer, isminin Samantha Woll olduğu açıklanan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis sözcüsü, ekiplerin kadının evine doğru giden kan izleri tespit ettiğini ve olayın burada meydana geldiğine inandıklarını söyledi.

Polisin sabah 6.30 sularında gelen bir ihbar sonucu olay yerine gittiği belirtildi.

Detroit Free Press'in haberine göre 40 yaşındaki Woll, 2022 yılından bu yana Isaac Agree Downtown Sinagogu'nu yönetiyordu ve Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Elissa Slotkin'in eski yardımcısı, Başsavcı Dana Nessel'in kampanya personeliydi.

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Polisin cinayetin nedenini henüz belirleyemediği ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Detroit Polis Şefi James E. White, cinayetin cevaplanmamış birçok soru işareti bıraktığını söyledi ve dedektifler mevcut tüm kanıtları incelerken vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.

Samantha Woll'un cenaze töreninin pazar günü öğleden sonra Detroit banliyösünde düzenleneceği açıklandı.

Kaynak: Euronews