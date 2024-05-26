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Yaşam Şimşek fırtınası geceyi aydınlattı
Yaşam

Şimşek fırtınası geceyi aydınlattı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 02:37:00 -

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay’da Cuma günü öğle saatlerinde başlayan yağış, Cumartesi günü de etkisini hissettirdi. Yağış öncesinde İskenderun Körfezi'nde oluşan şimşek fırtınası, Tımelapse çekim tekniği ile görüntülendi. Amanoslarda dolunay yükselirken, Körfezde ardı ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Şimşek fırtınasıyla birlikte İskenderun Körfezi'nde de ortaya seyirlik görüntüler çıktı.

Kaynak: İHA

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Yorumlar

Fatih

Onlar gelir geçer,ama akp firtinas bu ülkeye öyle zarar verdiki kendileride o fırtınada yok olacaklar
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