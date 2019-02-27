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“Simsarlara karşı devlet önlem alır”

Tanzim satış noktalarını hedef alanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından rahatsızlık duyan kesimlere siyasetçilerden tepki geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:26
“Simsarlara karşı devlet önlem alır”

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Tanzim satış noktalarını hedef alanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından rahatsızlık duyan kesimlere siyasetçilerden tepki geldi.

-AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Puslu havadan istifade ederek, yerel seçimlere giderken sebze-meyve fiyatları üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara halkımız gerekli cevabı 31 Mart’ta verecektir. Vatandaşımızın cebine elini uzatan simsarlara, karaborsacılara karşı elbette devlet gereken önlemi alacaktır. Vatandaşımızı onların insafına bırakacak değiliz” şeklinde konuştu.

-AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ise “Türkiye’de bir ekonomik kuşatma söz konusu. Ama alınan önlemler neticesinde bu etkiler dizginlenme aşamasına geldi. Bu durumdan faydalanmak isteyen komisyoncular ve diğer kişiler için bir takım önlem alınması gerekiyordu. Alınan önlemlerden rahatsız olmanın bir anlamı yok” görüşünü dile getirdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:26
  1. Ankara
  2. Tanzim satış noktaları
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
  5. sebze-meyve fiyatları
  6. AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel
  7. karaborsacılar

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş40 dk önce
    hep cek cak icraat yok akp
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı1 sa önce
    Diyarbakır sebze meyve Hal piyasasını 3 kişi kontrol altında tutmaktadır. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına. Serbest piyasa ekonomisi böyle midir. Rant kapısını 3 5 kişinin kontrolüne bırakırsanız beraberinde dilenci esnaf anlayışı karşımıza çıkar. Belediyeler maalesef denetimli piyasa kontrolü yapmamakta.

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