“Simsarlara karşı devlet önlem alır”

Resul Ekrem Şahan Ankara

Tanzim satış noktalarını hedef alanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından rahatsızlık duyan kesimlere siyasetçilerden tepki geldi.

-AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Puslu havadan istifade ederek, yerel seçimlere giderken sebze-meyve fiyatları üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara halkımız gerekli cevabı 31 Mart’ta verecektir. Vatandaşımızın cebine elini uzatan simsarlara, karaborsacılara karşı elbette devlet gereken önlemi alacaktır. Vatandaşımızı onların insafına bırakacak değiliz” şeklinde konuştu.

-AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ise “Türkiye’de bir ekonomik kuşatma söz konusu. Ama alınan önlemler neticesinde bu etkiler dizginlenme aşamasına geldi. Bu durumdan faydalanmak isteyen komisyoncular ve diğer kişiler için bir takım önlem alınması gerekiyordu. Alınan önlemlerden rahatsız olmanın bir anlamı yok” görüşünü dile getirdi.