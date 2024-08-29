Simpsonlar maymun çiçeği virüsünü önceden bilmiş olabilir mi? Tahminleriyle korkutan tüyler ürperten dizi

Simpsonlar (The Simpsons) komplo teorilerinin değişmez parçası, hemen her konuyu önceden bildiği iddialarıyla gündeme gelen meşhur çizgi dizi…

Dünya Sağlık Örgütü 15 Ağustos 2024’te yaptığı açıklamayla, maymun çiçeği hastalığıyla ilgili küresel acil durum ilan etti. Bu durum sosyal medyada Simpsonların maymun çiçeğiyle ilgili bölümler yayınladığı ve salgını önceden bildiği iddiasıyla paylaşıldı.

Görüntülerin maymun çiçeği virüsüyle ilgisi yok

Ancak maymun çiçeği virüsünü önceden bildiği düşünülen bölümlerin, bu virüsle bir ilgisi yok.

Homer Simpson karakterinin bir maymunla içki içtiği ve ardından hasta olduğu iddia edilen ekran görüntülerinden ilki, Girly Edition isimli, 9’uncu sezon 21’inci bölümden. Homer Simpson, markette çalışan yardımcı maymunu görünce, kendisine yardım etmesi için Hayvan Asistan Merkezi’nden Mojo isimli maymunu sahipleniyor. Homer ve Mojo birlikte vakit geçirdikten sonra, Homer bölüm sonunda Mojo’yu merkeze geri götürüyor. Ancak bölüm boyunca iddia edildiği gibi Homer, maymun Mojo’dan herhangi bir hastalık kapmıyor.

Homer Simpson’ı vücudundaki kızarıklarla gördüğümüz ekran görüntüsü ise, dizinin 17’nci sezon 3’üncü bölümünden alınmış. Bu bölümde, Simpson ailesinin en küçük üyesi Maggie, suçiçeğine yakalanıyor. Homer Simpson da, henüz suçiçeği geçirmediği için hastalık ona bulaşıyor.

Hatta Homer Simpson, henüz suçiçeğine yakalanmamış çocukların ailelerini, düzenlediği suçiçeği partisine davet ediyor. Bu durum dünyada hayli yaygın bir mitti, aileler bağışıklık kazanması için çocuklarını suçiçeği geçiren çocuklarla bir araya getiriyordu. Ancak CDC gibi resmi kurumlar bu durumun ciddi riskler taşıdığını belirtiyor.

Maymun çiçeği virüsü yeni değil

DSÖ’nün küresel acil durum ilan ettiği salgın, maymun çiçeği (monkeypox) virüsü adını ilk duyuşumuz değil. 2022’de virüsün çeşitli ülkelere yayılmasından sonra DSÖ acil durum ilan etmiş, vaka ve ölüm sayılarının azalmasıyla 10 ay sonra acil durum kaldırılmıştı.

Maymun çiçeği virüsünün bilinirliği ise, bu salgınlardan çok daha eski. Çiçek hastalığına benzeyen bu hastalık, 1958’de laboratuvar ortamında maymunlarda benzer semptomlarla ortaya çıkmasıyla maymun çiçeği (Mpox) virüsü adını almış.

İlginizi çekebilir: Maymun çiçeği virüsü hakkında neler biliniyor?

İddiadaki ilk görselin görüldüğü 9. sezon 1997-1998 yıllarında, ikinci görselin görüldüğü 17. sezon ise 2005-2006 yıllarında yayınlanmıştı.

Yani, maymun çiçeği virüsü dünya için yeni olmadığı gibi, Simpsonlar'da görülen sahnelerin de bu virüsle ilgisi yok.

Simpsonların geleceği öngördüğü iddia edilen onlarca paylaşım yapıldı, büyük olasılıkla da yapılmaya devam edecek. Ancak, dizi o kadar uzun yıllar yayınlandı ki, güncel olayları işlemesi ve bu olayların yıllar sonra yeniden konuşulması olağandışı değil.

Dizinin senaristi ve yapımcısı Bill Oakley de, The Simpsons’ın gelecek olayları tahmin etmediğini, yıllar önce gerçek hayattaki olayları hicvettiklerini ve tarih tekerrür ettiği sürece hep bir şeyleri öngörmüş sanılacaklarını söylüyor.