Simit ve poğaçaya zam mı geldi?

Kısa süre önce pek çok fırının 2.5 TL'ye satmaya başladığı ekmek fiyatlarında yeni zam baskısı sürerken, 100 gram simit yüzde 30 zamlandı ve 3.5 TL oldu. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası, dün itibarıyla simit ve pastane ürünlerine zam yaptı. Zam kararını alan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, esnafın mevcut şartlarla en fazla 5 ay daha dayanabileceğini iddia etti. Gıda maliyetlerinin dolara endeksli ancak dolardan daha fazla arttığını ileri süren Özdemir, "Dolar yüzde 30 artınca gıda fiyatları yüzde 300 artıyor, bunu görmemiz lazım" diyerek fırsatçılara resmen arka çıktı. Unun fabrika çıkış fiyatının zammın yapıldığı gün 448 TL olduğunu söyleyen Özdemir, sadece simit değil pogaça gibi pastane ürünlerine de zam geldiğini belirtti.

Fırıncılar da kafa çıkardı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise ekmekte de esnafın talebinin karşılanmadığını iddia etti ve zam taleplerini tekrarladı. Geçen ay alınan kararla 230 gram ekmeğin 2.50 TL'ye satıldığını hatırlatan Balcı, "Ekmeğin kilosu şu an 12 TL civarında, ama esnafı kurtarması için 14 TL olmalı" dedi.