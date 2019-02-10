Simit Sarayı’ndan üç kıtada üç yeni anlaşma Dünyanın pek çok ülkesinde hizmet veren Simit Sarayı, Cezayir’de 50 mağaza açmak için düğmeye bastı.

Dünyanın 4 kıtasında faaliyet gösteren Simit Sarayı, yatırımlarına yenilerini ekliyor. Firma, Cezayir’de 50 mağaza açmak için düğmeye bastı. Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, dünyanın pek çok ülkesine hizmet verdiklerini belirterek, “Son iki yılda 8 yeni ülkeye girerek zincirimize yeni halkalar ekledik. Bazen şirketimiz kapsamında bazen de master franchise ortaklıklarıyla büyümeye devam ediyoruz” dedi.

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