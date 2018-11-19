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Simit arabası lodosta sürüklendi

Bursa'da meydana gelen şiddetli lodos nedeniyle sokakta bulunan bir simit arabası, rüzgarın şiddetiyle sürüklendi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:59
Simit arabası lodosta sürüklendi

Bursa'da, şiddeti saatte 52 kilometreye kadar çıkan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent sakinleri, yollarda yürümekte zorlanırken, teleferik seferleri iptal edildi. Simit arabasının lodosun etkisiyle sürüklendiği görüldü.

Bursa'da sabah başlayan, öğlen saatteki hızı 52 kilometreye kadar çıkan lodos, kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Yollarda olanlar, yürümekte zorlanırken, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde simit arabasının, rüzgarın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Arabanın içindekiler ise caddeye saçıldı. Lodos, Bursa ile Uludağ arasındaki teleferiği de etkilerken seferler, saat 15.00'e kadar iptal edildi. Lodosun yağmurla birlikte akşam saatlerinde dinmesinin beklendiği belirtildi. Öte yandan lodosta kömür sobası yakılmaması istenirken, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 14:59
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