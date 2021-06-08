Simgelerin köprüsü araç geçişine hazırlanıyor

Barındırdığı özellikler itibarıyla “simgelerin köprüsü” diye anılan, mühendisliğindeki ince detayları ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak dev yapının inşaat çalışması hızla devam ediyor.

‘Kedi Yolu' hızlandırdı

Deniz üstü çalışmalar, Asya ve Avrupa yakalarındaki 318’er metre yüksekliğindeki kule ayakları tamamlandıktan sonra iki yakayı birbirine bağlayan “kedi yolu” sayesinde hızlandı. Ocak ayında tamamlanan “kedi yolunun” ardından bu ay içinde sona eren ana kablo montajı ile köprünün silüeti belirginleşmeye başladı. “Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı” olarak nitelendirilen projede, çalışmaların en önemli aşamalarından birini tabliye montajı oluşturuyor. ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa’nın Gemlik ve Kocaeli’nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda sürdürülen tabliye bloklarının 56’ncısı da Gelibolu’nun Sütlüce mevkisinde bulunan şantiye alanına getirildi. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları, bir süre önce Çanakkale’ye gelen Singapur bayraklı, 106 metrelik “Asian Hercules-III” isimli yüzer vinç yardımıyla yerleştirilecek. Köprünün araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye bloğunun montajına haziran ayı ortalarında başlanması planlanıyor. Tabliye montajının ardından görsel eksikliklerin tamamlanması ve testlerin yapılmasıyla köprü, açılışa hazır hale getirilecek.

Köprünün kara çalışmaları da hızla sürüyor

Karadaki çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar bir betonarme viyadük, 4 hidrolik köprüsü, 3 alt geçit köprüsü, 26 üst geçit, 35 alt geçit ve 218 menfezin inşası tamamlandı. 4 köprü, 17 üst geçit, 4 alt geçit, 3 kutu menfez, 12 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi, 5 ücret toplama istasyonu, 2 bakım işletme merkezi ve 1915 Çanakkale Köprüsü bünyesinde 2 betonarme yaklaşım viyadüğü ile otoyol projesinde bir betonarme viyadükte ise çalışmalara devam ediliyor. Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022’de hizmete alınması planlanıyor.