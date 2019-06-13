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Şimdiye kadar tencerede kek yaptınız mı? İşte, şipşak tencere keki tarifi

Misafirlerinize parmaklarını yedirtecek bir kek hazırlamak için illa fırına ihtiyacınız yok. İşte, limonlu tencere kekinin tarifi...

13 Haziran 2019 Perşembe 10:09
Şimdiye kadar tencerede kek yaptınız mı? İşte, şipşak tencere keki tarifi

Sevdikleriniz için bu akşam hem lezzetli hem de farklı bir tarif hazırlamak ister misiniz? Lezzetli bir kek için ne çok pahalı malzemelere ne de bir fırına ihtiyacınız var. Yapmanız gereken şahane bir karışım hazırlamak ve kekinizi ocakta pişirmek.

Tencerede limonlu kek

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su ardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • Bir çay kaşığının ucuyla tuz
  • 1 adet limon
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Öncelikle limonu güzelce yıkayıp, kabuklarını rendeleyin.

Ardından limonun suyunu sıkın.

Derin bir kasenin içerisine yumurtaları, tuzu ve şekeri alın.

Şeker eridikten sonra karışıma süt ve yağı ilave edin.

Bir elek yardımıyla unu karışımın içerisine eleyin.

Unun ardından kek hamuruna kabartma tozu ve vanilya ilave edin.

Son olarak limon kabuklarını ve suyunu ekleyip, şöyle bir karıştırın.

Güzelce yağladığınız kek kalıbına karışımı boşaltın.

Derince bir tencerenin içerisine kek kalıbını yerleştirin.

Ardından kalıp seviyesinde tencereye su ekleyin. Bir havlu ıslatın ve kekin üzerine serin. Sonrasında havlunun üzerine kapağı kapatın.

Su kaynayana kadar tencereyi yüksek ısıda pişirin.

Su kaynayınca ocağın altını kısın.

Arzu ederseniz keki limon dilimleri ve pudra şekeri ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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