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Teknoloji Şimdiye kadar ortaya çıkarılanların en büyüğü! O ülkede bulundu
Teknoloji

Şimdiye kadar ortaya çıkarılanların en büyüğü! O ülkede bulundu

Avrupa'da şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük dinozor iskeleti bulundu. Portekiz ve İspanya'dan oluşan araştırma ekibi yaklaşık 25 metre uzunluğunda iskelet kalıntıları ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 21:34:00 -
Şimdiye kadar ortaya çıkarılanların en büyüğü! O ülkede bulundu

Avrupa'da şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük dinozor iskeleti keşfedildi.

TRT Haber'in haberine göre; Portekiz'in Pombal bölgesinde Portekiz ve İspanya'dan araştırmacılar dev bir dinozorun kalıntılarını ortaya çıkardı.

Paleontologlar, dinozorun yaklaşık 25 metre uzunluğunda göründüğünü belirtiyor.

Avrupa'da şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük dinozor iskeletleri arasında sayılabileceğini söylüyor.

Kazı alanında bulunan fosilin fotoğrafları Lizbon Üniversitesi tarafından paylaşıldı. Fosilin dinozorların en büyük türü olan saropod kalıntıları olduğu düşünülüyor.

Bilim insanları dinozorun yaklaşık 145 milyon yıl önce yaşamış olan brachiosaurus cinsinden olduğundan şüpheleniyorlar.

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