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Sağlık Şimdiye kadar kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?
Sağlık

Şimdiye kadar kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Kaç kişi korona aşısı oldu? Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşı uygulaması devam ediyor. Vatandaşlar şimdiye kadar kaç kişinin aşı olduğunu araştırıyor. Peki, koronavirüs aşısı şimdiye kadar kaç kişiye yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 20:17:00 -
Şimdiye kadar kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Koronavirüs salgınında aşılama son derece önemli. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Haziran ayı başında gelecek yeni aşılarla da sürecin daha da hızlanması bekleniyor. Peki, şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldı?

Şimdiye kadar kaç kişi korona aşısı oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Sağlık Bakanlığı anlık olarak aşı sayısını açıklıyor. 20.09 itibariyle Türkiye'de toplam 28.529.319 doz aşı yapıldı. 1. doz 16.330.505 kişiye, 2. doz ise 12.198.814 kişiye yapıldı. Önümüzdeki günlerde beklenen aşı teslimatları yapıldığında günlük 1 milyon doz aşı yapılması bekleniyor.

Son olarak engelli vatandaşlar için aşı randevu sistemi açıldı. 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üstü de aşı randevusu alabilecek. Aşı randevuları MHRS web sitesi, MHRS uygulaması ve ALO 182’den alınabiliyor.

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