Korona aşısı kaç kişiye yapıldı? Türkiye aşılama çalışmalarını en hızlı yürüten ülkeler arasında yer alıyor. Köklü sağlık altyapısı sayesinde Türkiye, kısa sürede önemli aşılama rakamlarına ulaştı. Peki, hangi yaş grubuna aşı yapılıyor?

Şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu? Kim aşı randevusu alabilir?

Türkiye'de aşı uygulaması 14 Ocak'ta başladı. 1 Şubat saat 13.15 itibariyle Türkiye'de 2.073.539 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Çalışmalar belirlenene sıralamayla devam ediliyor. Sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalan ve çalışanların ardından önce 90 yaş üstü aşılanmaya başladı. Geride bıraktığımız hafta ortasında ise 75 yaş ve üstü vatandaşların randevu alarak aşılanması başladı. İlerleyen günlerde 65 yaş ve üstünün aşılanmasının başlayacağı gelen haberler arasında. Aşılarda diğer grupların aşılanacağı tarihler açıklandığında haberlerimizde yer alacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun belirlediği aşı takvimi sıralaması şöyle:

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.