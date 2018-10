Şimdiki gençler daha sözlü iken ilişkiyi tüketiyor

Nişanlılık döneminde sabırlı olunmalı, her şeyi tüketmemelidir. Saatlerce telefonda (görüntülü-sesli) konuşmak, her anını fotoğraflayıp İnstagram, Facebook ve Twitter gibi hesaplardan her gün onlarca şeyi paylaşmak, her konuyu bu dönemde halletmek, her gün görüşmek, toplumsal değerlere aykırı bir kısım ilişkiler yaşamak vb. durumlar evlenildiğinde cazibesini yitiren bir eş ile karşılaşılmasına sebep olmaktadır; çünkü ilişki tükenmektedir.

Uzun evliliğin sırları akademik araştırma konusu oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine bakıldığında, ilk beş yıldan sonraki en fazla boşanma, 20 yıl ve üzeri evliliklerde görülmektedir. Dolayısıyla 20 yıl ve üzeri evlilikler, uzun evlilik olarak kabul ediliyor.

Marmara Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Balkanlıoğlu, kapsamlı bir araştırma yaptı. Araştırmasında uzun evliliklerle ilgili sırlara yer veriyor. Yrd. Doç. Dr. Balkanlıoğlu’nun araştırması sonucu ortaya çıkan bazı uzun evlilik sırları başlıklar haline şöyle:

“Niyet, isabetli eş seçimi, aktif sabır, fıtrata uygun sorumluluk, her işte istişare, beklentisiz fedakârlık, dua, güven, bitmeyen saygı-sevgi, sonsuz sadakat, aşk ateşini alevlendirmek, cinsel uyum, sıfır yalan, hoşgörü ve af, kabullenme, empati, çocuk, kanaat ve bereket, makul beklenti, yeterli miktarda maddiyat, ölçülü olmak, mahremiyete dikkat, öfke kontrolü, olumsuzlukları unutup güzellikleri tekrar etmek, ortak sosyal faaliyetler, onun gözünden aynaya bakmak, eşin ailesine saygı, teslimiyet, fıtratla savaşmamak, nitelikli kavga.”

Bunlardan “fıtrata uygun sorumluluk” bahsinde Dr. Balkanoğlu’nun tesbitleri şöyle:

Fıtrata uygun sorumluluk

Evlilikte de eşler arasında orantılı ve fıtrata uygun sorumluluk paylaşımı, evliliğin en önemlisi kısımlarından birisini oluşturmaktadır. Aksi durumda eşlerin birisi sorumluluklar altında ezilirken, diğeri keyfe keder rahatça yaşamaktadır. Uzun ve mutlu evliliklerde eşlerin fıtratlarına uygun iş dağılımı yaptıkları ve her iki eşinde adaletli bir paylaşımda bulundukları görülmüştür.

Kadınlar daha şefkatli, daha nazik fıtratta iken, erkekler daha sert ve fiziken daha kuvvetlidir. Kadınlar daha dikkatli ve titiz, erkekler daha genel bir bakış açısına sahiptir. Kadınların, erkeklerin her yaptığı şeyi yapabileceği tezi tepkiseldir ve realitelere terstir, ayrıca kadına da hakarettir. Ne kadın erkeğin yaptığı her şeyi yapabilir, ne de erkek kadının yaptığı her şeyi yapabilir. Öyleyse aile ve toplumdaki iş bölümünün de insan fıtratı göz önüne alınarak yapılması esastır. Mesela doğum ve çocuk bakımı fıtraten kadına uygundur. Yapılan araştırmalar sadece ülkemizde değil, Batı’da da çocuk bakımını kadının üstlendiğini göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde çocuk bakımı % 70 anne üstlenmektedir. Doğru olan da çocuğun 6-7 yaşına kadar özellikle annesinin sevgi ve şefkatiyle büyümesidir.

Günümüzde eşler arasındaki sorumluluk paylaşımı özellikle eşlerin her ikisi de çalışıyorsa ciddi bir problemdir. Kadın hem dışarıda çalışmakta hem de eve gelip ev işleri yapmakta, erkek ise sadece dışarıda çalışıp eve geldiğinde eşine yardım etmediğinde evde genellikle kriz çıkmaktadır. Kadının çalışmadığı durumlarda ise bu kriz daha az..

Evlilik aşkı öldürmüyor

Araştırmalara göre pek çok kişinin inandığının aksine evlilik aşkı öldürmüyor. Eşlerden kimisi âşık olarak evleniyor kimisi de evlendikten sonra âşık oluyor ama evliliğin aşkı öldürmediği konusunda pek çok çift hemfikir. Aşkı tarif edemeyenler de var; aşkı, eşi olarak tarif edenler de var. Uzun evliliklerde fiziki şiddet ise yok denecek kadar az. Sözel şiddeti ise kimse şiddetten saymıyor. Yani eşlerin birbirine bağırıp çağırmasını evliliğin tuzu-biberi olarak gören anlayış hâkim uzun evlilerde. “Şimdikiler her şeyi çok abartıyor” onlara göre…