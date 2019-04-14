Şimdiden listeyi hazırladı! Lucescu, Beşiktaş yolunda

Milli takımın başına geçen Şenol Güneş’e sezon sonunda veda edecek olan Beşiktaş, kulübe şampiyonluk yaşatan bir başka eski hocasıyla anlaşma sağladı. Siyah beyazlıları 2003’te, 100. yılda mutlu sona taşıyan Mircea Lucescu’yu her konuda ikna eden Başkan Fikret Orman, tecrübeli çalıştırıcıyı dünkü maça davet etmişti. Başakşehir karşılaşmasını tribünde izleyen Luce’nin, sürekli not tutması dikkat çekti.

Şimdiden listeyi hazırladı

73 yaşındaki teknik adam, şimdiden gönderilecek ve alınacak oyuncuların listesini hazırlamaya başladı. Kısa bir süre önce milli takımdan ayrılan Rumen hocanın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la para konusunu konuşmadığı, mevcut kadroya çok güvendiği ve birkaç takviye ile güçlü bir takım olacaklarına inandığı da gelen haberler arasında.