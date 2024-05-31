Şimdiden 4 bin başvuru geldi! Ukrayna mahkumları orduya alıyor

İki yıldan uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Batı'dan aldığı askeri ve maddi yardımların yanı sıra Ukrayna, asker açığını kapatmak için yeni yöntemler arıyor. Bu kapsamda, mahkumların orduya katılma başvuruları kabul edilmeye başlandı. Adalet Bakanlığı, şimdiye kadar 4 bin 564 mahkumun orduya katılmak için başvuru yaptığını açıkladı. Başvuru yapan mahkumların sağlık kontrollerinden geçmesi ve başvurularının mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.

ASKERİ KOMUTANLAR ARASINDA REKABET

Ukrayna Adalet Bakanı Denis Maliuska, dün yaptığı açıklamada, "Askeri komutanlar arasında mahkumları almak için rekabet var. Çünkü insan gücü eksikliği var ve bu nedenle bu insanları alabilmek için rekabet içindeler" dedi. Maliuska, toplamda 10 bin ila 20 bin mahkumun orduya katılmasını beklediğini ifade etti ve başvuranların büyük bir kısmının yaklaşık 2 ay içinde hizmet vermesini umduklarını belirtti.

MAHKUMLARIN YORUMU

Anlaşmayı kabul eden Mykola Rybalka, Kiev bölgesindeki bir hapishanede 5 yıldır mahkum olduğunu belirterek, "Bir yılım kaldı ve savaşa gideceğim" dedi. Hırsızlık suçundan mahkum olan Rybalka, "Bu duvarların arkasında geçirdiğim 5 yıl iz bıraktı. Çok şey gördüm ve çok şey anladım. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum" dedi.

İSTİSNALAR NELER?

Ukrayna'da iki ya da daha fazla kişinin öldürülmesi, alkollü araç kullanarak adam öldürme, cinsel suçlar, vatana ihanet ve yolsuzluk gibi suçlardan hüküm giymiş mahkumların askerlik yapması yasaklanmış durumda.

RUSYA’DA DA BENZER UYGULAMA YAPILMIŞTI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlarında, Rus paralı asker grubu Wagner, binlerce Rus mahkumu orduya almıştı. Orduya katılan mahkumlara, 6 ay hayatta kalmaları halinde cezalarının affedileceği vadedilmişti.

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