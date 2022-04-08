Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, “Şimdi utanacak mısın Akşener!” başlıklı bugünkü köşe yazısında, Kobani olayları sebebi ile yargılandığı davada Selahattin Demirtaş’ın yaptığı savunmanı aktardı.

Karahasanoğlu, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in Demirtaş ile ilgili sarfettiği “Serbest kalsın” ve “Kahvaltıya gelebilir” sözlerini hatırlatarak “utanacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

İşte o yazı;

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ne diyordu?

“Selahattin Demirtaş serbest kalmalı.”

Baktılar, bu taleplerine eyvallah eden yok..

Bu sefer 6 parti ittifak bildirgesine, “AİHM kararları derhal uygulanacak” ifadesini alarak, teröristbaşı Apo’nun da serbest kalmasını ister oldular..

Ama köşeye sıkışınca..

“HDP ile ittifak yapmadık, yapmayız”ı söyleyen de, yine Meral Akşener..

Şunu kesin olarak söyleyebilirim:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, sonrasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve devamında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğılu, Deva Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demirtaş’ın tahliye edilmesini isterken..

Aslında yargıya da bir baskı oluşturdular.

Düşünsenize..

Türkiye’de muhalefet adına hareket eden 6 parti birden.

HDP zaten dünden Demirtaş’ın tahliyesini ister.. 7 Parti birden..

Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istiyor..

Bir de onlara, medyaya yerleşmiş, muhalefetin adamları ile, PKK’nın uzantısı konumundaki isimlerin binlerce yazdığı makale ve haber de eklenince..

Mahkemeler üzerinde korkunç bir baskı oluştu..

O günlerde, şu da sık sık tekrarlandı..

“Selahattin Demirtaş’ın suçu ne? O bir siyasetçi. Sokak hareketlerinden Demirtaş sorumlu tutulamaz. Zaten kendisinin sokak hareketleri için bir çağrısı da yok!”

Dün Kobani olayları sebebi ile, Demirtaş’ın da yargılandığı davada duruşma yapıldı..

Selahattin Demirtaş, gerçekler karşısında ilk defa..

Kobani olayları sebebi ile, insanları sokağa çağırdıklarını kabul etti..

Ama bir ilavede bulundu..

“Bir insanın yaralanacağını bilseydik, çağrı yapmazdık, kimsenin aklında böyle bir ihtimal yoktu!”

Bu adam bir de avukat olacak..

Söylediği şeye bak. Yaptığı çağrı sonrasında, 53 kişi ölmüş..

Utanmıyor, sıkılmıyor, özür dilemiyor..

Eşini iki günde bir medyada röportaj verdirerek, “Görüşemedik, ah, vah” dedirtiyor.

“Annesini gazetelere, televizyonlara çıkarttırıp, ‘Ah oğlum, bu kaçıncı bayram, seni özgür kucaklayamadım” dedirtiyor..

(...)