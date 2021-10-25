Şimdi tam Yeşil Domates zamanı!

Tam mevsimine girdik. Ülkemizde genellikle erik ile aynı mayhoşlukla olan yeşil domates meyve niyetiyle tüketiliyor. Ya turşusu yapılıyor, ya da birçok hastalığa iyi geldiği bilinerek tüketiliyor. Halbuki yeşil domatesi pirinçle pişirebilir veya bol soğanla pilakisini de yaparak sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. Mısır ununa ve ekmek kırıntısına bulayıp kızartmak da mümkün... Tezgâhlarda hâlâ yeşil domates varken bence mutfağınızda bu şifa deposuna yer açmayı ihmal etmeyin deriz!..

Ekşi bir tada sahip olan yeşil domates genellikle turşu yapımında kullanılır. Normal domatese göre içerisindeki asit ve lif oranı fazla olan bu domatesin inanılmaz faydaları vardır. Patlıcan ailesine bağlı olan bu domates türü, normal yeşil domatese oranla daha asitlidir. Akdeniz ülkelerinin vazgeçilmez sebzesi olan yeşil domates özellikle sos olarak kullanılır. Hem pişirilmiş hem de çiğ olarak tüketilebilir. Yumuşak olanları konserve yapımı için genellikle fabrikalara gönderiliyor. Sert olanları ise çiğ tüketilmeye daha müsaittir. Buzdolabı da en fazla iki hafta taze kalır. Yapılan araştırmalarda yeşil domatesin insan sağlığına oldukça faydası olduğu gözlemlenmiştir.



- Diyetetik lif bakımından zengin olan yeşil domates sindirim siteminin daha iyi çalışmasını destekler. Aynı zamanda vücudun yağ yakımıza yardımcı olur. Fazla yağı enerjiye çevirir.



- Yapılan araştırmalarda da içinde bulunan ATF4 adlı protein maddesi kas ve kemik sistemini güçlendirerek hastalıklardan uzak tutuyor. Yaşlılığa bağlı gelişen kas erimesini de engelliyor. 2 ay boyunca düzenli tüketildiğinde kasların yüzde otuz oranda daha güçlü olmasını destekliyor.

- Yeşil domates anti karsinojenik ve anti bakteriyel özellikleri sayesinde vücutta serbest dolaşan radikallerin sayısını azaltarak bağışıklığı güçlendirir. Böylece vücuda girmeye çalışan ya da oluşmaya çalışan tümörlü hücreleri engeller. Al yuvar üretimini artırarak temel savunma mekanizması hazırlar. Vücutta bulunan zararlı hücreleri dışkılama ve idrar yolu ile atmaya yardımcı olur.



- Yüzyıllar boyunca kabukları tıbbi ilaçlarda kullanılan yeşil domates cilt ve cilt hastalıklarına da iyi geldiği bilinir. Deforme hücreleri yenilemede etkili olan besin kellik ve kepek gibi saç rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.



- Göz içerisindeki vitamin ve mineral dengesini sağlayarak kuruluk kaşıntı ve görme gibi problemlerin yaşanma ihtimalini azaltır. İçerdiği yüksek kalsiyum sayesinde vücuda yeterli enerjiyi sağlayarak gün boyu yorgunluk gibi rahatsızlıkların yaşanmasını önler.