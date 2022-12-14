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Gündem Şimdi stokçular düşünsün! Mallar ellerinde kaldı
Gündem

Şimdi stokçular düşünsün! Mallar ellerinde kaldı

Dolar fırlayacak, stokladığı mallar ellerinde kalacaktı. Ama umdukları gibi olmadı. Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan düşüşler ve döviz kurunda sağlanan istikrar, ürün fiyatlarında yükseliş beklentisiyle hareket ederek stok yapanları kapana sıkıştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 10:12:00 -
Şimdi stokçular düşünsün! Mallar ellerinde kaldı

Pandemi ve döviz fiyatlarındaki hareketliliği fırsata çevirip, haksız kazanç peşinde koşanlar yaş tahtaya bastı. Yüksek fiyatla stokladıkları malların fiyatları düştü. Şimdi bu ürünleri elden çıkarma derdindeler.

Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı

Pandemi ve döviz fiyatlarındaki hareketliliği fırsata çevirip, banka kredilerini bile stok yapmak için kullanarak haksız kazanç elde etme peşinde koşanlar bu kez yaş tahtaya bastı. Küresel resesyon endişelerinin etkisiyle başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan düşüşler ve döviz kurunda sağlanan istikrar, ürün fiyatlarında yükseliş beklentisiyle hareket ederek stok yapanları kapana sıkıştırdı.

Ellerinde yüksek maliyetli hammaddeyle kalan stokçular, bu ürünlerin finansmanının zorlaşması nedeniyle, şimdi bu malları elden çıkarma telaşına kapıldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da bu yaz İSO'da yaptığı konuşmada, bazı sanayicilerin banka kredilerini stok yapmak için kullandığına dikkat çekmişti.

DEPOLAR AĞZINA KADAR DOLU

Şekerden hazır giyime, beyaz eşyadan mobilyaya, kağıttan demir-çeliğe ve otomotiv sektörüne kadar pek çok sektörde depolarda ürün ve hammadde şişkinliği yaşanıyor. Stok şişkinliğinde pandemi sonrası aniden yükselen talebin normale dönmesi ve döviz kurlarındaki sabit seyir etkili oldu. Fabrikalarda hammadde fazlalığı yaşanıyor.

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Yorumlar

Deli İbo

İnşallah stoklanan ürünlerin kullanım tarihi biter.

Gfghg

beter olsunlar. kahrolsunlar. perişan olsunlar. haddini bilmez hadsizler güruhu
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