Şimdi sıra karanlık odalarda

HUDER Genel Başkan Yardımcısı Harun Akdere, “Bizdeki meslek örgütleri meslekleriyle ilgili konularda ortalıkta yoklar ama siyasi iktidarın projelerini engellemek için sürekli ayaktalar. Çoklu baro uygulamasıyla önü açılan meslek örgütlerinin siyasi güç olma faaliyetlerinin diğer meslek odalarına da yansıması elzemdir” diye konuştu.

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır ise, “Baroların ideolojik tahakkümden kurtarılmasından sonra aynı sürecin diğer meslek örgütleri için de geçerli kılınması gerekir. TTB, TMMOB ve diğer meslek odalarındaki zorunlu üyelik ve aidat kaldırılmalıdır. Seçimler demokratik ortamlarda gerçekleşmeli” dedi.

Antidemokratik bir yönetim anlayışıyla idare edilen baroların çoklu sisteme geçmesi sonrası, diğer meslek örgütlerinde de benzer bir duruma gidilmesi tartışılıyor. Devrim rüyaları gören marjinal sol grupların elinde asli hüviyetinden uzaklaşan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) gibi kurumların da mevcut yapılarının değiştirilmesi yönünde kamuoyunda beklenti oluştu. Hukukçular, zaman kaybetmeden diğer meslek örgütlerinin de yapılarının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Meslekleri dışında her taşın altındalar

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Harun Akdere, “Bizdeki meslek örgütleri siyasi parti formasyonuyla hareket ediyorlar. Meslekleriyle ilgili konularda ortalıkta yoklar. Siyasi iktidarın projelerini engellemek için varlar. Çoklu baro uygulamasıyla önü açılan meslek örgütlerinin siyasi güç olma faaliyetlerinin diğer meslek odalarına da yansıması elzemdir” dedi.

Yapıları mutlaka değiştirilmeli

Baroların İslam’a yaptıkları saldırıyla gündeme geldiğini kaydeden Akdere, “Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı üzerinden İslam’a saldırması sonrası bu konu gündeme geldi. Bu sadece baroların tavrı değil diğer meslek örgütlerinin de tavrı. Meslekleriyle ilgili çalışma da, meslek odası olarak iktidarın yaptığı yatırımları engellemeye yönelik faaliyet yapmak istediklerin de gerçekleşiyor. Kanal İstanbul vesaire projeler iptal edilsin diye güya mesleki faaliyetlerde bulunuyorlar” şeklinde konuştu.

Benzer bir uygulamaya gidilmeli

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır da, “Baroların ideolojik tahakkümden kurtarılmasından sonra aynı sürecin diğer meslek örgütleri için de geçerli kılınması gerekir. TTB, TMMOB ve diğer kurumlarda zorunluk üyelik ve aidat kaldırılmalıdır” dedi. Çoklu baro sisteminin benzerinin diğer meslek örgütleri için emsal teşkil edebileceğini belirten Ferhat Çakır, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

Yönetim ideolojik gruplarda

“Diğer meslek örgütlerinde de benzer bir uygulamaya gidilebilir. Bu odaların yönetimi belirli ideolojik grupların elinde. Diğer grupların sesi bile çıkmıyor. Bu demokratik hukuk devleti anlayışıyla çelişen bir durum. Kaldı ki yaptıkları açıklamalarla meslektaşlarının tamamını zan altında bırakabiliyorlar. İvedilikle söz konusu meslek örgütleri için de bir düzenleme yapılmalıdır.”