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Spor

Şimdi herkes ne olacağını bekliyor! Maçlar iptal edilirse son durum işte bu...

Yeniakit Publisher
2023-03-31 11:17:00 -
Şimdi herkes ne olacağını bekliyor! Maçlar iptal edilirse son durum işte bu...

Süper lig'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm maçlarının iptal olması gündemde. Eğer TFF bu doğrultuda karar alırsa Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı artacak.

Süper lig'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm maçlarının iptal olması gündemde. Eğer TFF bu doğrultuda karar alırsa Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı artacak.

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un tüm maçlarının silinmesini isteyen Beşiktaş, bu fikrini Süper Lig'deki kulüplere sundu.

7 kulüp Beşiktaş'a destek verirken, 4 kulüp ise TFF'nin şu anki kararı uygundur cevabını verdi.

Eğer Beşiktaş'ın isteği gerçekleşirse Süper Lig'de oluşacak yeni puan durumunu hazırladık. O tabloya göre siyah-beyazlılar lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürüyor, Fenerbahçe ile ise eşitliyor.

Fener'le Galatasaray'ın 6'şar puanı silinecek

Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı 2'de 2 yapan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor ile 3'te 2 yapan Kasımpaşa'nın 6'şar puanları silinecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ligden çekilmek zorunda kalan bu iki takıma Beşiktaş ve İstanbulspor 5; Adana Demirspor, Başakşehir, Ümraniyespor ise 4 puan bırakmıştı.

Puanlar silinirse oluşacak puan durumu:

17) Ümraniyespor - 17 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 17

Averaj: -13

16) Giresunspor - 19 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 19

Averaj: -20

15) Kasımpaşa - 20 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 20

Averaj: -14

14) Ankaragücü - 22 Puan

Oynanan Maç: 21

Puan: 22

Averaj: -10

13) İstanbulspor - 23 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 23

Averaj: -20

12) Sivasspor - 23 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 23

Averaj: -7

11) Antalyaspor - 24 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 24

Averaj: -6

10) Alanyaspor - 25 Puan

Oynanan Maç: 23

Puan: 25

Averaj: -12

9) Fatih Karagümrük - 27 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 27

Averaj: +1

8) Konyaspor - 28 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 28

Averaj: -1

7) Kayserispor - 29 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 29

Averaj: -5

6) Trabzonspor - 35 Puan

Oynanan Maç: 21

Puan: 35

Averaj: +6

5) Başakşehir - 39 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 39

Averaj: +8

4) Adana Demirspor - 40 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 40

Averaj: +17

3) Beşiktaş - 48 Puan

Oynanan Maç: 23

Puan: 48

Averaj: +25

2) Fenerbahçe - 48 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 48

Averaj: +30

1) Galatasaray - 51 Puan

Oynanan Maç: 22

Puan: 51

Averaj: +25
TFF ne karar vermişti?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, meydana gelen deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı alan takımların 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verildiğini duyurdu.
Beşiktaş tüm maçları iptal edin diyor

Beşiktaş, deprem felaketi sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep FK’nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılması kararını UEFA’ya taşımak için çalışma başlatmıştı.

Kulüp avukatlarının bu konuda hazırlığını sürdürdüğü, Siyah-Beyazlı yönetimin ilk yarıda oynanan maçların da geçersiz sayılmasını talep ettiği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.

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