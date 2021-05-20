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Şimdi değilse ne zaman?

En basit olayda hükümete yüklenerek mangalda kül bırakmayan sözde kadın hakları savunucuları, CHP’nin rezaletine hala sus pus. CHP, parti içerisinde yaşanan cinsel saldırıların üstünü örtmeye çalışırken, bu skandallara sessiz kalan sözde kadın hakları derneklerine tepkiler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 13:48:00 -
Şimdi değilse ne zaman?

 Yeni Akit   Ankara 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun resmi sosyal medya hesabından tecavüze ve tacize sessiz kalan kadın derneklerine tepki gösterdi.

Fatmanur Altun, “Bütün susanların ama en çok da kadın derneklerinin kahredici sessizliklerini bozmaları çok önemli. Şimdi değilse ne zaman?!” dedi.

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Yorumlar

Uğur

Kadın dernekleri kendilerinden bekleneni yapılıyor: Kadın hakları hareketinin yani feminizmin inşa edicileri ve fonlayıcıları ve destekçileri olan zenginler yani CHP'li kesimin çıkarlarını savunmak. Onların işi zaten budur.
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