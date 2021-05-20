Şimdi değilse ne zaman?
En basit olayda hükümete yüklenerek mangalda kül bırakmayan sözde kadın hakları savunucuları, CHP’nin rezaletine hala sus pus. CHP, parti içerisinde yaşanan cinsel saldırıların üstünü örtmeye çalışırken, bu skandallara sessiz kalan sözde kadın hakları derneklerine tepkiler devam ediyor.
Yeni Akit Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun resmi sosyal medya hesabından tecavüze ve tacize sessiz kalan kadın derneklerine tepki gösterdi.
Fatmanur Altun, “Bütün susanların ama en çok da kadın derneklerinin kahredici sessizliklerini bozmaları çok önemli. Şimdi değilse ne zaman?!” dedi.