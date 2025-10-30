Şimdi de 'icra memuru ' oldular!

Türkiye'de, her geçen gün ağlarına yeni birilerini düşüren dolandırıcıların kullandığı yöntemler, zaman zaman 'pes' dedirtmeye devam ediyor. Ekoltv.com.tr'den Özge Sancak’ın haberine göre kendilerini "Savcı, polis, avukat" diyerek tanıtıp vatandaşları dolandırmaya çalışanların yanı sıra şimdi de kendilerini "icra memuru" olarak tanıtanlar ortaya çıktı. İstanbul'da yaşanan son olayda bir vatandaş, telefonla arayarak kendilerini ‘icra memuru’ olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, vatandaşın kardeşinin icra borcu bulunduğunu, borç ödenmediği takdirde hacze geleceklerini belirtti.

BORCA İTİRAZ ETTİ

Vatandaş, arayan kişiye kardeşinin o adreste ikamet etmediğini ve e-Devlet üzerinden adına herhangi bir icra borcu görünmediğini söyleyerek itiraz etti. Buna rağmen sözde icra memuru, “Bizi ilgilendirmez, borcu çok fazla. Saat 12.00’de geliyoruz, istiyorsanız avukatınız da gelsin” diyerek konuşmasını sürdürdü. Paniğe kapılan vatandaş dolandırıcıların sahte evrak düzenleyerek kapısına kadar gelebileceğinden endişe duyarak polise başvurdu.

POLİSE DE YALAN SÖYLEDİLER

Dolandırıcılar kendileriyle iletişime geçen polis memurlarına da aynı yalanı söylediler. Kendilerinin “icra memuru olduklarını” ve işlerini yaptıklarını, öğle arasında olduklarını ve saat 13:30 civarında polis merkezine geleceklerini belirten dolandırıcılar saati geldiğinde ortada görünmedi. Dolandırıcıların hedefindeki vatandaş durumu avukatı ile paylaştı. Dolandırıcılar ile iletişime geçen avukat icra ile ilgili resmî belgeleri talep etti ancak cevap yine aynı oldu. Dolandırıcılar icra memuru gibi davranmaya devam ederek ‘Öğle yemeğindeyiz, bilgisayarlar yanımızda değil’ diyerek talebi geçiştirdi.

UYAP ÜZERİNDEN KONTROL KRİTİK

Olayın ardından vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Avukat Selen Karataş, böyle bir durumda kişinin öncelikle hakkında açılmış bir icra dosyası olup olmadığını UYAP vatandaş portalı üzerinden kontrol etmesini tavsiye etti.

KARDEŞ BORCUNDAN SORUMLULUK İSTİSNALARI

Öte yandan kişinin eşi, annesi, babası, kardeşi gibi yakınlarının borçlarına karşı sorumluluklarını bilmesi bu tarz dolandırıcılıkları önleme noktasında büyük önem taşıyor. Avukat Karataş, kişinin kardeşinin borcundan sorumlu tutulmayacağını ifade ederek, bu durumun bazı istisnaları bulunduğunu bildirdi.

Avukat Selen Karataş açıklamalarında şunları kaydetti:

“Bir kişinin borcundan ancak kendi şahsı ve kefil varsa kefil sorumlu tutulabilir. Fakat bu durumun bazı istisnaları bulunuyor.

- Miras Durumu: Kardeşinizin mirasçısı olursanız, miras borca batık ise ve mirası reddetmezseniz, evet kardeşinizin borcundan sorumlu tutulabilirsiniz. Türk Medeni Kanunu 606. Madde uyarınca mirası reddetme süresi ise vefatın öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay olup bu süre hak düşürücü süredir.

- İkamet ve Haciz İşlemi: Ev ya da konut tapuda sizin adınıza kayıtlı fakat kardeşiniz sizin evinizde ikamet ediyorsa eve/konuta haciz işlemi için gelebilirler. Ancak haczedilen eşya kardeşinize ait değil sizin şahsi eşyanız ise haczedilen eşya üzerinde istihkak iddiasında bulunabilirsiniz (eşyanın size ait olduğunu delillendirebilirseniz, örneğin fatura).

- Hissedar Olunan Gayrimenkul: Kardeşinizle hissedar olduğunuz ortak bir gayrimenkul var ise borçtan kardeşiniz hissesi oranında sorumlu olur. Yine sizin gayrimenkul üzerindeki hissenizin bu borç ile ilgili bir sorumluluğu olmaz."