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Gündem Şimdi de Facebook’tan Siyonist uşaklığı! Ayasofya’daki gıyabi cenaze namazı videosuna sansür
Gündem

Şimdi de Facebook’tan Siyonist uşaklığı! Ayasofya’daki gıyabi cenaze namazı videosuna sansür

Yeniakit Publisher
2024-08-02 17:29:00 -
Şimdi de Facebook’tan Siyonist uşaklığı! Ayasofya’daki gıyabi cenaze namazı videosuna sansür

Sözde özgürlükçü sosyal medya platformu Facebook, Şehit İsmail Haniye için İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Camisi’nde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından bile rahatsız oldu.

Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığımızın gıyabi cenaze namazının canlı yayın videosunu kaldırarak büyük bir skandala imza attı. Bu yetmezmiş gibi, paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabına 1 ay canlı yayın yasağı getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği bu manevi anın sansürlenmesi, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, Facebook’un bu tutumunu sert bir şekilde eleştirdi ve platformun ifade özgürlüğüne olan saygısını sorguladı.

Bu sansür kararı, Facebook’un ifade özgürlüğü konusunda çifte standart uyguladığı eleştirilerini de beraberinde getirdi. Kullanıcılar, platformun diğer birçok hassas konuda gösterdiği esnekliğe rağmen, İsmail Haniye’nin cenaze namazına yönelik bu tutumunu kabul edilemez buldu.

Facebook’un bu kararı, platformun özgürlükçü söylemlerine gölge düşürdü. Şehit İsmail Haniye için yapılan manevi anın sansürlenmesi, ifade özgürlüğüne ve manevi değerlere saygı konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.


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