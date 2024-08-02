Şimdi de Facebook’tan Siyonist uşaklığı! Ayasofya’daki gıyabi cenaze namazı videosuna sansür

Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığımızın gıyabi cenaze namazının canlı yayın videosunu kaldırarak büyük bir skandala imza attı. Bu yetmezmiş gibi, paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabına 1 ay canlı yayın yasağı getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği bu manevi anın sansürlenmesi, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, Facebook’un bu tutumunu sert bir şekilde eleştirdi ve platformun ifade özgürlüğüne olan saygısını sorguladı.

Bu sansür kararı, Facebook’un ifade özgürlüğü konusunda çifte standart uyguladığı eleştirilerini de beraberinde getirdi. Kullanıcılar, platformun diğer birçok hassas konuda gösterdiği esnekliğe rağmen, İsmail Haniye’nin cenaze namazına yönelik bu tutumunu kabul edilemez buldu.

Facebook’un bu kararı, platformun özgürlükçü söylemlerine gölge düşürdü. Şehit İsmail Haniye için yapılan manevi anın sansürlenmesi, ifade özgürlüğüne ve manevi değerlere saygı konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.



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