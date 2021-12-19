Şimdi de ekonomist kesildi! Şahan Gökbakar’dan akıllara zarar faiz çıkışı

Doların yükselmesiyle ‘ekonomist’ kesilen sözde sanatçılar kervanının başını çeken Şahan Gökbakar, kendince devletin ekonomi politikasını eleştiren paylaşımlarda bulunuyor.

Türkiye’nin de entegre edildiği küresel faiz sisteminin ülkeleri sömürdüğü gerçeğini gözardı eden solak kesimin borazanlarına özenen Gökbakar yaptığı son paylaşımında faiz yükselten devletler ile faizi düşüren Türkiye’yi kıyasladı.

Paylaşımında tüm dünyada bir kriz yaşandığını istemeden de olsa kabul eden Gökbakar, Türkiye’nin diğer ülkeler gibi neden diğer devletrler gibi faiz arttırmadığından dert yandı.

Gökbakar "Avrupada'da kriz var, sadece ülkemizde degil. Her yerde kriz var!" söylemine sıkça rastlıyoruz bu günlerde. Peki madem her yerde sorun aynı, çözüm niye aynı değil? Hepsi faiz artırdı o ülkelerin. Biz indirdik. Neden? Onlar aptal, biz akıllıyız..Çin Olacağuk..." ifadelerine yer verdi.

Ancak Şahan Gökbakar’ın bilerek veya bilmeyerek gözden kaçırdığı nokta gerçeği gözler önüne seriyor.

Kıyasladığı ülkelerde faiz zaten düşük

Gökbakar’ın Türkiye ile kıyasladığı faiz yükselten devletlerin hiçbirinde faizler Türkiye’deki kadar yüksek değil. Faiz artıran söz konusu devletlerde faiz oranı küçük artışlar ile yüzde 2-3 seviyelerine çekildi. Ancak Türkiye’de faiz düşürülmesine rağmen hala yüzde 14 seviyesinde.

Türkiye’deki yüksek faiz oranını görmeyip, faizi düşük tutan ülkelerle kıyaslama yapan Gökbakar’ın ekonomi konusundaki argümanlarının sorunluğu olduğu gözler önüne serildi.

Şahan Gökbakar daha önce Marmaris’teki kaçak villasına kaçak iskele yapıp ‘özel mülktür’ tabelası astırmtı. Öte yandan Akdeniz’de çıkan yangınlar sırasında sürekli eleştirdiği devletin acil yardımını beklemişti.