Şimdi de ekonomist kesildi... Fehmi Koru’dan akılalmaz felaket tellallığı!

Siyasetçilerden sanatçılara yediden yetmişe herkesin ekonomist kesildiği son günlerde Türkiye üzerinde yürütülen dolar oyununu fırsat bilen muhalif kesim yerli ve milli duruş sergilemek yerine yurtdışı odaklı faiz lobilerinin değirmenine su taşıyor.

Fehmi Koru'dan felaket tellallığı

Son ‘felaket’ teorisi ise Abdullah Gül’e yakınlığı ile tanınan gazeteci yazar Fehmi Koru’dan geldi. Siyasi görüşlerini baz alarak ekonomik olarak kendi ülkesinin geleceğini karanlığa gömmeyi ve insanlara umutsuzluk aşılamayı tercih eden Koru, hiç bir ekonomik veriye dayandırmadan ekonomik sıkıntıların daha da artacağı görüşünü dile getirdi.

Koru, köşe yazısında ‘yardımlaşma kültürünü’ ele aldı. Almanya’daki bir komşuluk örneği üzerinden bir yazı kaleme alan Koru, “Ekonomik sıkıntıların daha da artacağı günlere doğru yol alıyoruz. Yardımlaşma alışkanlığını yeniden kazanmaya başlasak iyi olacak.” diye yazdı.

‘Almanya’da ayva ikramı’ haberi üzerinden değerlendirmede bulunan Koru, “Ne yalan söyleyeyim bu haber ve habere konu olan yardımlaşma hoşuma gitti. Hele bu girişimin sahibinin bizim ülkemizden oraya göçmüş biri olduğunu da öğrenseydim haber daha da hoşuma giderdi. Alman bunu yapıyor da başkalarının benzer girişimleri yok mu? Var.” dedi.

Koru, “Sıkıntılı günlere doğru.. Yardımlaşmanın birden çok yöntemi var…” başlıklı yazısının bir bölümünde şöyle devam etti:

“Askıda ekmek uygulaması pek çok yerde uygulanıyor bizde. Fırından kendileri için ekmek alırken, ihtiyaç sahiplerini düşünerek bir-iki ekmeğin parasını fazladan ödeyip onları askıya yerleştirenler giderek çoğalıyor. İhtiyaç sahipleri kimselere görünmeden askıdaki o ekmekleri alıyorlar.

Fırınlarda özel bölmeler var ‘askıda ekmek’ için…

Ne güzel değil mi?

Ekonomik sıkıntıların daha da artacağı günlere doğru yol alıyoruz.

Yardımlaşma alışkanlığını yeniden kazanmaya başlasak iyi olacak.”