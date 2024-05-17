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Medya Şimdi de bu skandal ortaya çıktı! “CHP'liler hem avantacı, hem tacizci hem de ham hum şorolopçudur, nokta”
Medya

Şimdi de bu skandal ortaya çıktı! “CHP'liler hem avantacı, hem tacizci hem de ham hum şorolopçudur, nokta”

Yeniakit Publisher
2024-05-17 17:15:00 -
Şimdi de bu skandal ortaya çıktı! "CHP'liler hem avantacı, hem tacizci hem de ham hum şorolopçudur, nokta"

CHP'de, Türkiye'nin gündemine oturan eş, dost ve akraba atamaları tüm hızıyla sürerken, Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu’ndan dikkat çeken bir yazı geldi. “Vahap Seçer, yedi sülalesini belediyeye doldurdu. İnsan babasının çiftliğine bile bu kadar akrabasını almaz” diyen Ramoğlu, “CHP'liler hem avantacı, hem tacizci hem de ham hum şorolopçudur, nokta” ifadelerini kullandı. Ramoğlu, özetle şunları kaydetti:

CHP'de, Türkiye'nin gündemine oturan eş, dost ve akraba atamaları tüm hızıyla sürerken, Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu’ndan dikkat çeken bir yazı geldi. “Vahap Seçer, yedi sülalesini belediyeye doldurdu. İnsan babasının çiftliğine bile bu kadar akrabasını almaz” diyen Ramoğlu, “CHP'liler hem avantacı, hem tacizci hem de ham hum şorolopçudur, nokta” ifadelerini kullandı. Ramoğlu, özetle şunları kaydetti:

“Tarih CHP'li belediye başkanlarının zalimliğini de yazacak elbet!

İnsanlara eziyet etmek İnönü döneminde başladı...

Adnan Menderes'i darbeyle astıran da İnönü idi...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatandaşa çile çektirmek CHP'nin genlerinde var...

Bunlar garibanı işten atar, sonra "bankamatikçiydi" der!

Yakınlarını fütursuzca belediyeye doldurmaktan çekinmezler!

Vahap Seçer, yedi sülalesini belediyeye doldurdu.

İnsan babasının çiftliğine bile bu kadar akrabasını almaz!

Özgür Özel istediği kadar ATV'yi suçlasın, manzara ortada...

CHP'liler hem avantacı, hem tacizci hem de ham hum şorolopçudur, nokta!

Eski başkanlarını suçlamaları, milleti cambaza baktırmak içindir.

Kusurlarını örtmek için "para yok" diyerek işçileri sokağa döker ama konsere ve fondaşa milyonlar akıtırlar.

Kamu mallarını ecrimisille satıp belediyeyi hortumlarlar!

120 milyona ihale edilen altgeçit için 4 ay sonra "200 milyona çıktı" diyen de bunlardır. "4 ayda ne oldu da altgeçit 80 milyon fark yedi?" dersin, susarlar!

Sivrisinek ilaçlama işini yandaşa verirler, o da ilaç yerine sineğe su sıkar!

Sivrisineklerin insanları ve küçük bebeleri yemesine aldırmazlar.

En önemlisini ise sona bıraktım.

Müdürlerin unvanlarını "DEM'e sözümüz var" diyerek ellerinden alanlar da bunlardır! (…)”

 

 

 

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