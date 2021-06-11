Şimdi de bu işe girdiler! HDP mafyası

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması ve HDP’ye yönelik düzenlenen operasyonun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Ulaşılan bilgiye göre, HDP teşkilatlarında daha önce KCK soruşturmasında gündeme gelen paralel mahkemelere benzeyen bir yapılanmaya gidildi. Kandil’in talimatıyla parti teşkilatında “halkla ilişkiler birimi” adı altında birimler kuruldu. Bu kurumlara PKK tarafından görevlendirilen sözde hakim ve üyeler atandı.

Komisyon aldılar

Bu komisyonlar örgüt adına yargılamanın ötesine geçerek, komisyon karşılığında ticari anlaşmazlıklara da el attı. Alacak-verecek meselesi olan örgüt yandaşları, anlaşmazlık yaşadığı konuları bu komisyona taşıdı. Sözde “halkla ilişkiler birimi” ise komisyon karşılığında çek-senet ve alacak tahsilatı yaptı. Örgüt, tahsilat için zaman zaman kaba güç ve tehdide başvurdu.

Evden kaçan kadını zorla dayakçı kocaya teslim ettiler

İstanbul HDP il Başkanlığı’nda kurulan sözde birim, aileler arasındaki anlaşmazlıkları para karşılığında el attı. Kadın hakkı savunuculuğunu kimseye bırakmayan parti, sözde birime yapılan bir başvuru üzerine eşinden şiddet gördüğü için İstanbul’a kaçan bir kadını da eşine teslim etmeye çalıştı. Yine soruşturma dosyasına giren bilgiye göre bu birimde sözde hakim olarak çalışan A.S.’nin, eşinden şiddet gördüğü için Mardin’den İstanbul’a kaçan bir kadının peşine düştü. Dayakçı kocanın başvurusu üzerine kadının çalıştığı yeri bulan HDP’liler iş yerinde olay çıkartarak kadını işten attırdı. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda bu komisyonda faaliyet gösteren örgüt üyeleri gözaltına alındı.

Önce parti sonra Kandil

8 ilçedeki 11 adreste düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Beyoğlu HDP ilçe eş başkanı Mehmet Sait Bor’un terör örgütüne eleman kazandırmada aktif alarak çalıştığı ortaya çıktı. Bor’un bu konudaki çalışmalarını 2020 yılının Kasım ayında teslim olan terörist B.E., deşifre etti. Örgüte, 2019 yılında HDP İstanbul İl Başkanlığı aracılığıyla katıldığını aktaran B.E., PKK tarafından “güvenli ev” olarak ilan edilen Beyoğlu HDP ilçe eş başkanı Mehmet Sait Bor ve 3 ay önce örgüte yardım ve yataklıktan gözaltına alınan eşi Remziye Bor’un evinde 3 gün kaldığını söyledi. Terörist, özel bir araçla İstanbul’dan alınarak Diyarbakır HDP il başkanlığına ardından da PKK’nın dağ kadrosuna götürüldüğünü aktardı. Bu ifade doğrultusunda Bor gözaltına alındı.

Çaycıya bak!

Operasyonda gözaltına alınanlardan birisi de İstanbul HDP il başkanlığında çaycı gibi gözüken M.T., oldu. Yine terör örgütünün dağ kadrosu tarafından görevlendirilen M.T.’nin, İstanbul HDP il başkanlığına giden, özellikle çocuk ve gençlerle ilgilendiği, onlara terör örgütü konusunda ideolojik propaganda yaptığı tespit edildi. M.T.’nin ikna ettiği çocuk ve gençleri örgüt propagandasının yapıldığı toplantılara soktuğu da polis tespitlerine yansıdı.