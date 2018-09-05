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'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında 28 Şubat ve Balyoz davalarından yargılanan Çetin Doğan'ın savunmalarının yalan olduğunu belirterek ''Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?..'' diye sordu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:20
'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında 28 Şubat ve Balyoz davalarından yargılanan Çetin Doğan konusuna değindi. Doğan'ın başörtüsü ve 28 Şubat savunmalarının yalan olduğunu belirten ''Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?..'' ifadelerini kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

FETÖ’yle aslanlar gibi mücadele ettiyseniz, bu canavar ne?

FETÖ’nün askeriyeye yerleşmesine seyirci kalan..

FETÖ’cüleri takip edeceğine... ABD ile işbirliği yapan hainleri ihraç edeceğine..

Vatanına, milletine bağlı dindar insanları askeriyeden ihraç etmeyi kendilerine görev sayan Kemalistler..

15 Temmuz gibi devasa bir darbe girişiminden sonra bile..

Bir pişmanlık açıklaması yapmadan..

Bir de baskın çıkarak..

Dindarlara suçlamalar yönelterek, FETÖ’nün askeriyeye yerleşmesindeki sorumluluklarının üstünü örtmeye çalışıyorlar..

CHP’lileri izleyin..

HDP’lileri izleyin..

Meral Abla’cıları izleyin..

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin mensuplarını, Çağdaş Yaşam’cıları izleyin..

Hepsinde aynı hava..

Balyoz sanıkları, Ergenekon sanıkları..

Hepsi aynı söylemde..

300 generalin yarısı, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynamış..

Adeta canavar olarak karşımıza çıkmışlar..

FETÖ’cü oldukları tescillenmiş..

Bu generalleri TSK’ya alanlar..

Terfi ettirenler..

General rütbesi verenler..

Kendilerinde hiçbir sorumluluk yokmuş gibi, ahkam kesiyorlar..

Mesela?

Mesela, Çetin Doğan..

Beyefendi Balyoz davasından ha yırttı ha yırtmak üzere..

28 Şubat davasına takıldı..

28 Şubat davasından da yırtmak için, dindarlara saldırmaya devam ediyor.

“Biz şu şu hataları yaptık.. Bu hataları yaparken, bizim yanımızda tek bir dindar general yoktu.. Kemalist generaller olarak, FETÖ’cüleri aldık, TSK’ya yerleştirdik, general yaptık.. Hata ettik” diyeceğine..

28 Şubat’taki rollerini şöyle savunuyor:

“Belgeler görmezlikten gelinerek, TSK’nin bu mücadeleye katkı için yasalara ve Hükümet direktiflerine uygun olarak yaptığı çalışmalar, FETÖ mensubu hâkim ve savcılar tarafından açılan davada zorlama ve sahte delillerle ‘hükümet darbesi’ olarak nitelendirilmiştir.”

İnsanda birazcık utanma olur..

Yaşın dayanmış 80’e..

Bundan sonra ne kadar yaşamayı umuyorsun ki, yalan söylemeye devam ediyorsun?..

“Hükümet direktiflerine uygun hareket etmişler”miş..

Hükümet direktiflerine nasıl uygun hareket etmiş olabilirsiniz ki?

Hükümet, “İmam hatiplerin orta kısımları kapanmasın” diyor..

Siz “Kapansın” diyorsunuz..

Hükümet, “Başörtülü öğrencilerin de eğitim hakkı vardır” diyor..

Siz, “Başörtülüler üniversitelerden atılmalı” diyorsunuz..

Nitekim de..

Erbakan başbakanlığındaki hükümet, 28 Şubat darbecilerinin isteklerine boyun eğmediği için..

Yerine ANAP-DSP-Cindoruk hükümeti kurduruluyor..

O hükümete, imam hatiplerin orta kısmı, bir ay içinde kapattırılıyor..

Bu gerçeği bile bile..

Bir insan, hangi yüzle, “Biz hükümetin direktiflerine göre hareket ettik” diyebilir?..

Tam aksine..

Siz hükümete direktif verdiniz..

Erbakan hükümeti direktifinize uymayınca..

Yerine Mesut Yılmaz hükümetini getirdiniz..

O hükümete de, bir ay içinde, istediğiniz yasayı çıkarttırdınız..

Bu kadar net, bu kadar açık bir gerçeğin üstünü, nasıl örtebilirsiniz?

Aynı şekilde..

Başörtü yasağını da..

Erbakan hükümetinden sonraki hükümet döneminde..

Hızla yaygınlaştırmadınız mı?

Darbeci Çetin Doğan, devam ediyor, milletin gözünün içine baka baka yalan söylemeye:

“Tezgahlanan yargılama, iddia edildiği gibi 54. TC Hükümetini ‘cebren ıskat’ fiilinin varolup olmadığını somut delillerle ortaya çıkarmaya yönelik olmamış, ‘irtica’ davanın hukuki süjesi yapılmıştır. Davanın temel ironisi, T.C. Hükümetinin aldığı karar ve yayınladığı genelgeler paralelinde irtica ile yapılan mücadelenin Hükümeti devirme eylemi olarak kabul görmüş olmasıdır.”

Yalancı Çetin..

Palavracı Doğan..

“Kesintisiz eğitim” diye formüle ettiğiniz imam hatiplerin orta kısmını kapatma yönünde Erbakan hükümetinin tek bir kararı gösterebilir misin?

Erbakan hükümeti imam hatiplerin orta kısmını kapatacak olsa..

Sizinle niye kavga etsin ki?

Siz, Erbakan’ı devirmek için, her gün gazetelere niye “Üst düzey askeri yetkili dedi ki” başlıkları ile demeçler veresiniz ki?

Yediniz bir halt..

Şimdi bari, “Özür dileriz” deyin..

Özür kabul edilir, edilmez ayrı bir konu..

Ama milleti enayi yerine koyma çabanız, işlediğiniz suçta ısrar ettiğinizin delili değil mi?

Şu sözler de Çetin Doğan’ın:

“Gnkur. Başkanlığı tarafından 10 Nisan 1997 tarihinde, yayınlanan bir emirle ‘Siyasi İslam’a geçit vermemek için yurt çapında meydana gelen irticai faaliyetleri ilgili ve yetkililere uygun ve yasal platformda iletmek için’ Batı Çalışma Grubu oluşturulmuştur.”

Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?..

Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat davasında mahkemeye geldi ve “Ben Batı Çalışma grubundan haberdar değilim” dedi..

Genelkurmay Başkanı bunu mahkeme huzurunda söylediğinde, yakasına yapışıp, “Sen nasıl ‘Haberdar değilim’ diyebiliyorsun.. Biz birlikte kurmadık mı, BÇG’yi” diyemeyen zat..

O gün için, sessiz kalarak, mahkemenin tavrını test etmeye çalışan Kemalistler..

Şimdi cezaları yiyince..

Birisi “BÇG’den haberdar değilim” beyanını geri almadığı halde..

Diğeri, “BÇG’yi kurduk.. İyi de ettik” diye savunma yapıyor..

Lütfen, Kemalist beyler..

Kendilerini Kemalist olarak tanımlayan generaller..

Söylediğiniz yalanlarla, bir dönem taşıdığınız o temiz üniformaları da kirletmeyin..

Yaptığınız yanlışları görün, kabul edin..

Arkanızda yüz binlerce mağdur üniversiteli bıraktığınız halde..

“Biz bir şey yapmamıştık ki!” yalanı ile, cezadan kurtulacağınızı sanmayın..

FETÖ’cüleri general yaparken, samimi dindarları TSK’yı bıraktık, üniversitelerden bile kovduğunuzu gizlemeye kalkışmayın..

Darbeci idiniz..

Bir de sahtekarlık suçlamasına kendinizi muhatap ettirmeyin.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:20
  1. Ali Karahasanoglu
  2. Çetin Doğan
  3. 28 şubat

YORUM YAZ

  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU18 dk önce
    Ben bir vatandaş olarak bu Vatan hainlerin,canilerin,Soysuzların,Bu hainler 40,000 insanımızın katilleridir, Hala bu şerefsizler Vatandaşın ve Şehit Ailelerin Vergisinden Emekli Maaş alıyorlar bu nasıl bir devlet ben bir vatandaş olarak tahammül edemiyorum.Bunları ceza evine tıkayacaksın İDAM etmeyeceksem,Bunlara ÇİN Cezası vereceksin her gün ayni Çorbayı vereceksin 3 ay sonra geberip gidecek..Bunlar cezalarını ağır bir şekilde yemedikçe Adalet bakanına hakkımı helal etmiyorum..Bu memlekete OSMANLI Adaleti gelmedikçe Türkiye rahat etmez..Çünkü biz Orta doğunun en karmaşık ve ateş çemberin içindeyiz Beyyyyyyyyler ..bunu gavurlar iyi biliyor bizimkiler hala uyanamadı……
  • adiladil22 dk önce
    bu adam hala elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyorsa adalet kanadı kırık bir kuş olmuş demektir hükümet bu vandallara neden duyarsız bütün darbecilerin mal varlıklarına maaaşlarına neden el konulmuyor utanmak lazım ak parti çok şaşırtıyor bu nun sonuçları oluyor ama hala görmüyorlar hükümet acilen tüm darbecilerin her şeyine el koysun bu bile yeter bu hainler neden hala dolaşıyor içimiz yanıyor allah islah etsin bu hükümeti
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