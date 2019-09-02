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Simav’da Yamaç Paraşütü Festivali

Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:00
Simav’da Yamaç Paraşütü Festivali

Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali renkli görüntülere sahne oldu.


30 Ağustos’ta tarihinde Simav’ın Kestane Dağı’ndaki bin 760 rakımda bulunan Take-Off da yapılan 3 günlük festivale, Türkiye’nin değişik illerinden 45 pilotun katıldığı bildirildi.


Simav Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen festivalin ilk gününde, 87. Simav Panayır Alanı’na paraşütçüler nokta inişi gerçekleştirirken, Burdur’dan katılan Yılmaz Bedür Hedef Yarışması’nın birincilik kupasını aldı.


Yamaç Paraşütü Pilotu Binnur Arık, “Kütahya’nın termal ilçesinde yamaç paraşütü festivali uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bayanların da bu sporu Simav’da yapabileceğini gençlere göstermek için ben de buradayım. Herkesi bekliyoruz” dedi.


Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü Başkanı Celal Akbulut, “Bu yıl 3’üncüsünü düzenlemiş olduğumuz havacılık festivalimiz üç gün sürdü. Türkiye’nin çeşitli illerinden 45 sporcu pilot arkadaşlarımız geldi. Üç günden bu yana çok keyifli uçuşlar yapıyoruz. Gelecek yıl yapılacak organizasyonumuza, bacalarından duman tütmeyen, jeotermalle ısınan, kaplıcalarıyla meşhur, kestane dağları bulunan Simav’a tüm yamaç paraşütü pilotlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.


Uşak’tan Simav’a uçmak için geldiğini belirten Recep Darende (13), yamaç paraşütü kurslarına katılarak, Simav’a uçmak için geleceğini ifade etti.


Yamaç Paraşütü Pilotu Emin Topaler, “Simav’da düzenlenen yamaç paraşütü festivalimiz son derece zevkli geçiyor. 3’üncüsünü düzenlediğimiz festivalimize, ülkemizin çeşitli yerlerinden 45pilot katıldı” şeklinde konuştu.


Uşak’tan 4 yamaç paraşütü pilotuyla katıldıklarını söyleyen Ahmet Çetinkaya “ Simav, yamaç paraşütü konusunda çok güzel bir yere sahip. Hem termal turizmi desteklemek için, hem de bu ekstrem sporu yapmak isteyen insanları Simav’a davet ediyoruz” dedi.


Yamaç paraşütü festivaline Burdur’dan katılarak, hedef yarışmasında 1’inci olan Yılmaz Bedür, yarışmanın çok güzel olduğunu belirterek, Simav ekibine ve Belediye Başkanlığına teşekkür ettiğini ifade etti. Bedür, “Simav, uçuş için çok güzel bir bölge, orta düzey ve ileri seviye paraşütçüleri ile, yeni başlayanlar için de güzel bir bölge. Uçuş irtifası ve yelken bandı çok uzun, termalleri çok güzel. Bu sporun Simav’da çok iyi bir şekilde gelişeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.


Yamaç paraşütü festivalinin sonunda bir değerlendirme yapan Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü Başkanı Celal Akbulut, “Bu sene 3’üncüsünü düzenlemiş olduğumuz havacılık festivalimize 40’a yakın misafirimiz katıldı. Sporcularımız günlük 3’er uçuş gerçekleştirdiler. Termik aracılığıyla irtifa alındıktan sonra, Simav’ın Gölcükteki krater gölünü görme imkanı bulduk. Ünü Türkiye’den sonra Dünyaya da yayılan Eynal kaplıcaları da sporcuları davet eder güzellikte. Dağlarımız ve ovamız yeşil, manzaramız mükemmel olduğu için, arkadaşlarımız çok beğendiler. Aksu Take-Off’dan il defa uçan yamaç paraşütü pilotlarımıza duygularını sorduğumuza, asla gökyüzünden inmek istemediklerini söylediler. Yemyeşil bir dağdan uçmanın ayrı bir zevk olduğunu belirttiler. Biz de onlara geldikleri için teşekkür ediyoruz, önümüzdeki sene tekrar bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:00
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