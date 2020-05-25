  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Simav’da orman yangını riski

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ramazan Bayramı süresince aşırı gündüz nemi nedeniyle orman riskinin olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 22:31:50 -
Simav’da orman yangını riski

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ramazan Bayramı süresince aşırı gündüz nemi nedeniyle orman riskinin olduğu bildirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, konuyla ilgili muhtarlara yaptığı duyuruda, Ramazan Bayramı süresince gündüzleri aşırı nem olması sebebiyle orman yangını riski olduğunu, köyde, arazide, orman içerisinde ateş ve anız yakılmaması gerektiği ve vatandaşlara duyurulması, en küçük bir ateş bile görüldüğünde 112 Acil hattına bildirilmesi, ateş ve anız yakanlara yönelik 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesine göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi.


Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından, tüm orman yollarında yangın riski nedeniyle tedbirler alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı