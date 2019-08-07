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Simav’da kurban pazarı açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki hayvan pazarında, kurbanlık hayvan satıcıları fiyatların düşüklüğünden yakınıyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:10
Simav’da kurban pazarı açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki hayvan pazarında, kurbanlık hayvan satıcıları fiyatların düşüklüğünden yakınıyor. Kurbanlık almak için bölgenin en büyük hayvan pazarında el tutan alıcılar ise sıkı pazarlık yaparak uygun fiyatla kurbanlıklarını alıyorlar. Büyük baş kurbanlık hayvanların fiyatları 6 bin lira ile 18 bin lira arasında değişirken, küçük baş kurbanlık hayvanların fiyatları ise bin 200 liradan başlayıp, 3 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor.


Hijyenik ortamda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli denetim altındaki Simav hayvan pazarında, canlı hayvan tartımı için baskül hizmetinin de verildiği bildirildi.


Kurbanlık almak için Karacahisar köyünden Simav hayvan pazarına gelen Abbas Sayın, iki tane kurbanlık aldığını belirtirken, kurbanlık satıcısı Dursun Cengiz, pazara 20 tane hayvan getirdiğini, son iki tanesini de Abbas Sayın’a sattığını söyledi. Cengiz, “ Geçen seneki fiyatlara bakılınca bu yıl kurbanlık fiyatları biraz kırık” dedi.


Simav Belediyesi Zabıta Görevlisi Muhittin Uzun, “Bölgenin en büyük hayvan pazarı olarak bilinen pazarımız sabah 04.30’da açıldı. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak adına, görevli veterinerler tarafından hayvanlara gebelik testi yapılmaktadır. Canlı hayvan tartısı için baskül hizmeti veriliyor. Hijyenik bir ortam için, temizliğe önem verilmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:10
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