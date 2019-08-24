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Simav panayırı açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ticaret ve turizm panayırı, kapılarını 87’inci kez açtı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:05
Simav panayırı açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ticaret ve turizm panayırı, kapılarını 87’inci kez açtı. Leylekkürü Mevkiinde halk konseri programı ile başlayan açılış törenine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Av. Adil Biçer, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, protokol üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temsilcileri, Siyasi Parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Simav Belediye Başkanı Av Adi Biçer,Simav’ın geleneksel ve tarihi dokusunu koruyup gelecek nesillere aktaracaklarını belirterek, 87’inci kez açılışı yapılan Simav panayırının hayırlı olmasını diledi.


Ücretsiz halk konserleri, okçuluk yarışmaları, trap atışları, yağlı güreşler, yamaç paraşütügibi sosyal etkinliklerin yer alacağı 87’inci Simav ticaret ve turizm panayırı 1 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:05
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