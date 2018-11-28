Şımartmanın bedeli ağır oluyor

Bütün ihtiyaçları anne-baba tarafından karşılanan, isteklerine sınır konulmaması yüzünden şımaran çocuklar ileride büyük davranış sorunları patlak verecek bireyler haline geliyor. Bu sebeple sevginizi her vesile ile göstermeniz gereken yavrularınızı, her isteğini yerine getirerek kendinize bağımlı, ihtiyaçları için sınır tanımayan insanlar halinde yetiştirmekten kaçınmalısınız.

Anne-babalar aşırı koruyucu yaklaşımla çocuğa karşı sevgilerini ifade ettiklerine ve yardımcı olduklarına inanırlar. Hayır, bu doğru değildir.

Bu tür tutumla büyütülen çocuklar, kendi başına hareket edemeyen, özgüveni zayıf, kendi işlerini başkalarından bekleyen birey oluyorlar. Sorumluluk almak nedir bilemiyorlar. Okula başladıklarında okulda, daha ileriki yıllarda toplum içinde kurallara uymakta zorlanıyorlar. Arkadaşları arasında bencil, saygısız olarak tanınıyor; ya onlar tarafından dışlanıyorlar ya da kendileri kısa sürede onlardan uzaklaşıyor. Çünkü kendilerine sürekli hizmet edilmesini isteyen tipler oluyorlar. Onlar için çaba göstermek, kazanmak, emek vermek, gönül almak, fedakârlık gibi kavramlar hep başkaları için geçerli olan kavramlar konumunda kalıyor.

Bu sebeple çocuğun her isteğini hemen yerine getirmekten kaçının. Çocuğun ihtiyaçları veya ihtiyaç sanılan talepleri anne-baba tarafından “sürekli çocuk ağlamasın, incinmesin, hasta olmasın, terlemesin, düşmesin vb.” denilerek giderilmeye çalışılırsa ona iyilik yapılmış olmaz.

Anne-baba çocuğun büyümesine paralel ona sorumluluk vermeli, çocuğun yapıp etmek girişimlerini; beceremez, kırar, döker, kirletir, kendisini incitir gibi gerekçelerle kısıtlamamalıdır.

Çocukla ilgili kararları anne-baba çocuğa hiç sormadan almamalıdır.

Çocuğa gereğinden çok özen göstermek gibi aşırı denetlemek de çocuğu bunaltır. Çocuğunuz, hatalarından başkalarını sorumlu tutan, sürekli bahane uyduran, yalan söyleyen, başkalarına bağımlı, başkalarınca yönetilen, çabuk kanıp olur-olmaz heveslerin ardında sürüklenen birisi olsun istemiyorsanız, onun kişiliğini geliştirmesine yardımcı olmalısınız.

Kapasitesini kullanamayan, kendi yeteneklerini fark edemeyen, yaşamın birçok alanında kendilerini gösteremeyen, başarısının keyfini tadamayan, insanlarla bir arada bulunmaktan kaçınan, paylaşma becerisi gelişmemiş, sosyal ilişkileri zayıf, kişiliği gelişmemiş çocuk yetiştirmekten kaçınmak için “şımartma” kavramının ne denli önemli olduğunu asla aklınızdan çıkarmamalısınız..