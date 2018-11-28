THY- Noukşot
0553 313 94 23

Şımartmanın bedeli ağır oluyor

Şımaran çocuklar ileride büyük davranış sorunları patlak verecek bireyler haline geliyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:46
Şımartmanın bedeli ağır oluyor

Bütün ihtiyaçları anne-baba tarafından karşılanan, isteklerine sınır konulmaması yüzünden şımaran çocuklar ileride büyük davranış sorunları patlak verecek bireyler haline geliyor. Bu sebeple sevginizi her vesile ile göstermeniz gereken yavrularınızı, her isteğini yerine getirerek kendinize bağımlı, ihtiyaçları için sınır tanımayan insanlar halinde yetiştirmekten kaçınmalısınız.

Anne-babalar aşırı koruyucu yaklaşımla çocuğa karşı sevgilerini ifade ettiklerine ve yardımcı olduklarına inanırlar. Hayır, bu doğru değildir.

Bu tür tutumla büyütülen çocuklar, kendi başına hareket edemeyen, özgüveni zayıf, kendi işlerini başkalarından bekleyen birey oluyorlar. Sorumluluk almak nedir bilemiyorlar. Okula başladıklarında okulda, daha ileriki yıllarda toplum içinde kurallara uymakta zorlanıyorlar. Arkadaşları arasında bencil, saygısız olarak tanınıyor; ya onlar tarafından dışlanıyorlar ya da kendileri kısa sürede onlardan uzaklaşıyor. Çünkü kendilerine sürekli hizmet edilmesini isteyen tipler oluyorlar. Onlar için çaba göstermek, kazanmak, emek vermek, gönül almak, fedakârlık gibi kavramlar hep başkaları için geçerli olan kavramlar konumunda kalıyor.

Bu sebeple çocuğun her isteğini hemen yerine getirmekten kaçının. Çocuğun ihtiyaçları veya ihtiyaç sanılan talepleri anne-baba tarafından “sürekli çocuk ağlamasın, incinmesin, hasta olmasın, terlemesin, düşmesin vb.” denilerek giderilmeye çalışılırsa ona iyilik yapılmış olmaz.

Anne-baba çocuğun büyümesine paralel ona sorumluluk vermeli, çocuğun yapıp etmek girişimlerini; beceremez, kırar, döker, kirletir, kendisini incitir gibi gerekçelerle kısıtlamamalıdır.

Çocukla ilgili kararları anne-baba çocuğa hiç sormadan almamalıdır.

Çocuğa gereğinden çok özen göstermek gibi aşırı denetlemek de çocuğu bunaltır. Çocuğunuz, hatalarından başkalarını sorumlu tutan, sürekli bahane uyduran, yalan söyleyen, başkalarına bağımlı, başkalarınca yönetilen, çabuk kanıp olur-olmaz heveslerin ardında sürüklenen birisi olsun istemiyorsanız, onun kişiliğini geliştirmesine yardımcı olmalısınız.

Kapasitesini kullanamayan, kendi yeteneklerini fark edemeyen, yaşamın birçok alanında kendilerini gösteremeyen, başarısının keyfini tadamayan, insanlarla bir arada bulunmaktan kaçınan, paylaşma becerisi gelişmemiş, sosyal ilişkileri zayıf, kişiliği gelişmemiş çocuk yetiştirmekten kaçınmak için “şımartma” kavramının ne denli önemli olduğunu asla aklınızdan çıkarmamalısınız..

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:46
  1. şımartılmış çocuk
  2. şımartmanın zararları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Meteorolojiden uyarı
    3. "Büyük bir sesle uyandık, her taraftan..
    4. Darbeci subaylar erlere "Babanızı..
    5. FETÖ'nün "mahrem imam"larına hapis..
    6. Diplomatik zafer sonrası tarihi anlar!..
    7. WhatsApp'tan tepki çeken uygulama!..
    8. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazır
    9. FETÖ sanığından ilginç itiraf: Parasız..
    10. Piyasalarda gün sonu
    11. Giresunspor moral arıyor
    12. "Biz çok hızlı gidiyorduk, yayaya..
    13. Dolar 5 TL’nin altına düşer mi?
    14. IMF'den G20'ye "yavaş ilerleme"..
    15. Mısır ve İspanya ortak deniz tatbikatı..
    16. Yapı Kredi perakende bankacılık..
    17. Türk destanı "Dede Korkut"un UNESCO..
    18. İtalya BM Göçmen Paktı'nı imzalamayacak
    19. Bursa merkezli 8 ildeki "sahte tarım..
    20. Ev temizliği için öneriler
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Kulisleri sallayan iddia
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları