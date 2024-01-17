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Dünya Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi
Dünya

Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-17 11:13:00 -
Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi

Siyonist sözde binbaşı Dan Wajdenbaum, Gazze'deki çatışmalarda mücahitler tarafından öldürüldü.

Siyonist sözde binbaşı Dan Wajdenbaum, Gazze'deki çatışmalarda mücahitler tarafından öldürüldü.
İşgal çeteleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda, binbaşı rütbesindeki 1 işgalci sözde askerin öldüğünü duyurdu.

İşgalcilerden yapılan yazılı açıklamada, "Yiftah Tugayı 5037. Taburda" sözde Binbaşı Dan Wajdenbaum'un Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

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