Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi
Siyonist sözde binbaşı Dan Wajdenbaum, Gazze'deki çatışmalarda mücahitler tarafından öldürüldü.
Siyonist sözde binbaşı Dan Wajdenbaum, Gazze'deki çatışmalarda mücahitler tarafından öldürüldü.
İşgal çeteleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda, binbaşı rütbesindeki 1 işgalci sözde askerin öldüğünü duyurdu.
İşgalcilerden yapılan yazılı açıklamada, "Yiftah Tugayı 5037. Taburda" sözde Binbaşı Dan Wajdenbaum'un Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.
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