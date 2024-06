Şımarık gençler ve onları şımartan aileler bu haber size! Öğretmenin feryadı gündeme oturdu

On dokuz yıl boyunca büyük bir istek ve gayretle görev yaptığını belirten öğretmen, son yıllarda mesleğinden soğuduğunu ifade etti. Öğretmenin dile getirdiği en büyük sorunlardan biri, öğrencilerin sorumsuz ve şımarık tavırları.

“Her şeyi başkaları tarafından yapılmış, hiçbir zaman hiçbir konuda çaba göstermemiş, emek vermemiş, her şey ayağına gelmiş, şımarık bir öğrenci grubuyla çalışıyorum artık,” diyen öğretmen, bu durumun gelecekte daha da kötüleşeceğinden endişe ediyor.

İşte öğretmenin açıklamaları:

“Kendimi bildim bileli öğretmen olmak istedim. Ve gerekenleri yapıp öğretmen oldum. On dokuz yıl fiilen gayet istekle öğretmenliğini gerçekleştirdim. Ama son yıllarda öğretmenlik o kadar sıkıntı vermeye başladı ki bırakmayı düşünüyorum. Çünkü sorumsuz öğrenciler, her şeyi başkaları tarafından yapılmış hiçbir zaman hiçbir konuda çaba göstermemiş, emek vermemiş, her şey ayağına gelmiş, şımarık, hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen bir öğrenci grubuyla çalışıyorum artık. Ve bundan sonrasında zaten bu durum daha da artarak devam edecek. Zaten son dokuz yıldır sürekli söylediğim bir şeydi. Bu şekilde devam ederse ülke çok kötü zamanlara girecek diye. Ve geldi de gerçekten. Çünkü bizler çocuklarımıza iyilik yaptığımızı sanırken aslında zarar veriyoruz. Hem çocuklarımıza hem de topluma.”