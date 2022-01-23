Dünyanın dört bir yanında en çok kullanılan mesajlaşma ve konuşma uygulaması olan WhatsApp’ın sim kart, telefon numarası olmadan kullanılıp kullanılmadığı merak konusu.

Sim kart olmadan WhatsApp kullanılır mı? Sim kartım yok WhatsApp kullanabilir miyim?

WhatsApp kullanmak için illa bir Sim karta ihtiyaç yoktur. Telefon numaranız yokken WhatsApp yükleyip kullanabilirsiniz.

Öncelikle telefonda daha önce kullandığınız bir WhatsApp varsa bunu silmeniz ve cihaza yeniden WhatsApp indirmeniz gerekiyor.

WhatsApp'ı indirin ve çalıştırın. Sonraki adımda adınızı ve telefon numaranızı doğrulamanız istenecek. Bu aşamada telefon numarası girmeyin.

Telefonunuza textPlus isimli uygulamayı indirin.

textPlus uygulamasını açın ve ayarlar bölümünü açıp kişileri seçin.

Söz konusu uygulama size bin numara verecek. Bu numarayı bir kenera not alın.

WhatsApp'ı açın ve diğer uygulamanın size verdiği numarayı buraya girin.

textPlus uygulamasına doğrulama kodu gelecektir. Bu konu WhatsApp'a girin.

Bu şekilde sim kart olmadan WhatsApp kullanabilirsiniz.