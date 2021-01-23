Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor.

Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük sulama barajı olan Silvan Barajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle açılıyor. Bölgenin kaderini değiştirecek baraj sayesinde 2.4 milyon dekar tarım arazisi suya kavuşacak, 305 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Silvan nerededir?

Silvan, Diyarbakır'ın büyük ilçelerinden biridir. İlçe nüfusu 86.672 kişidir. İlçe tarihi yönden zengin bir geçmişe sahiptir. Halk arasında "dünyada dolgu sistemiyle yapılan tek kale" olmakla tanınan Silvan Kalesi, Malabadi köprüsü, Hasuni Mağara Şehri, Selahaddin-i Eyyubi Cami, Zembilfroş Burcu, Eyyubi Kot Minare, Behlül Bey Cami, eski Keldani Kilisesi (Belediye Camii), müze ve tarihi konaklar ile Boşat Kalesi bu ilçede bulunur.

Silvan Barajı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır’ın 'çılgın' projesi olarak bilinen Silvan Projesi kapsamında inşa edilen Silvan Barajının gövde dolgusunun yarın tamamlanacağı belirtildi. Törende ayrıca Diyarbakır'ın verimli topraklarını suyla buluşturacak Başlar ve Ergani barajları ile Ergani ilçesinin 2045 yılına kadar su sorunuyla karşılaşmasına mani olacak Ergani içme suyu arıtma tesisinin de hizmete alınacağı bildirildi.

Değerlendirme yapan Bakan Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nda gövde dolgusunun tamamlandığını ifade ederek, "Silvan Barajı ülkemizin en büyük ikinci sulama projesi olan Silvan Projesinin ana depolama tesisi konumundadır. Ayrıca sınıfında 175,5 metre yüksekliği ile ülkemizin ve Avrupa’nın en yüksek barajıdır. Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santralleri'nde gövde dolgusu tamamlanarak önemli bir aşama geride bırakıldı. 8 milyon 680 bin metreküp gövde dolgu hacmine sahip olan Silvan Barajı’nda 7,3 milyar metreküp su depolanabilecek. 6,4 milyar TL’ye mal olacak baraj, tüm üniteleriyle tamamlandığında sulama ve enerji üretimini kapsayan 4 ayrı aşamada işletilecek. Her aşamada, Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artarken, Silvan Hidroelektrik Santralinde üretilen elektrik enerjisi azalacaktır. 4'üncü ve nihai aşamayla birlikte enerji üretimi 681 milyon kilovatsaatten 88,41 milyon kilovatsaate inerken, sulamaya verilen su miktarı 1 milyar 791 milyon metreküpe yükselecektir" diye konuştu.