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Gündem Silvan Barajı'ndan ne kadar su elde edilecek?
Gündem

Silvan Barajı'ndan ne kadar su elde edilecek?

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor. Canlı yayınlanan tören ile Silvan Barajı hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Silvan Barajı'ndan ne kadar su elde edilecek? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-23 17:32:00 -
Silvan Barajı'ndan ne kadar su elde edilecek?

Türkiye'nin en büyük 2. sulama projesi olan Silvan Projesi, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşuyor.

Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük sulama barajı olan Silvan Barajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle açılıyor. Bölgenin kaderini değiştirecek baraj sayesinde 2.4 milyon dekar tarım arazisi suya kavuşacak, 305 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Silvan Barajı'ndan ne kadar su elde edilecek?

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan, "Türkiye için büyük öneme sahip. Diyarbakır'da sulanmayan arazi kalmayacak" dedi. Erdoğan, "2023'e kadar 150 yeraltı barajını tamamlayacağız." diye konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

GAP'ın en önemli projelerinden biridir. Bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde artış bekliyoruz. Projeleri hızla tamamlıyoruz, elimizdeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlıyız. Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. GAP'ın bu emsal eserini süratle bitireceğiz.

Buradaki sulama sistemi sayesinde yüzde 60'a varan su tasarrufu yapılacaktır. Ergani Barajı 14.5 milyon metreküp depolamaya sahiptir.

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